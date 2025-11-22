Sábado, 22 de Noviembre 2025

Deportes | Programación

Futbol hoy 22 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este sábado 22 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 22 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Irapuato vs Atlético Morelia | 19:00 horas | ESPN, Disney+ Estándar, Disney+ Premium, AYM Sports, Latin American Sports TV |

Partidos hoy sábado 22 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Alavés vs Celta | 07:00 horas | SKY Sports |
  • FC Barcelona vs Athletic Club | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Osasuna vs Real Sociedad | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Villarreal vs Mallorca | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 22 de noviembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Burnley vs Chelsea | 06:30 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Liverpool vs Nottingham Forest | 09:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Fulham vs Sunderland | 09:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Brighton vs Brentford | 09:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Bournemouth vs West Ham | 09:00 horas | Caliente TV, FOX One, Tubi |
  • Wolverhampton vs Crystal Palace | 09:00 horas | HBO MAX |
  • Newcastle vs Manchester City | 11:30 horas | HBO MAX |

Partidos hoy sábado 22 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Cagliari vs Genoa | 08:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Udinese vs Bologna | 08:00 horas | Disney+ Premium |
  • Fiorentina vs Juventus | 11:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Napoli vs Atalanta | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 22 de noviembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Lens vs Strasbourg Alsace | 10:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Rennes vs AS Monaco | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • PSG vs Le Havre AC | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One, TV5MONDE |

Partidos hoy sábado 22 de noviembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs Bayer Leverkusen | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Augsburg vs Hamburger SV | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Bayern Múnich vs Freiburg | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Borussia Dortmund vs Stuttgart | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Heidenheim vs Borussia M'gladbach | 08:30 horas | SKY Sports |
  • FC Köln vs Eintracht Frankfurt | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 22 de noviembre de 2025 – Copa Sudamericana EN VIVO

  • Lanús vs Atlético Mineiro | 14:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy sábado 22 de noviembre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

  • NAC Breda vs PSV Eindhoven | 09:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Ajax vs Excelsior | 11:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 22 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

