Chivas y Cruz Azul: una rivalidad de Liguilla marcada por remontadas, goleadas y series inolvidables

Cada vez que Chivas y Cruz Azul se encuentran en una fase final, la historia suele regalar partidos llenos de dramatismo, remontadas y momentos que quedan marcados en la memoria de la afición.

Desde aquella semifinal de la temporada en los años 1970 hasta el reciente choque en el Apertura 2025, rojiblancos y cementeros han construido una rivalidad de Liguilla cargada de episodios memorables.

Ahora, ambos clubes volverán a cruzarse en una nueva batalla por el pase a la Final, reavivando una historia que ha dejado de todo en el futbol mexicano.

El único antecedente en Semifinales ocurrió en la temporada 1971-72, cuando La Máquina remontó tras perder la ida 0-1 y terminó avanzando rumbo al campeonato. Chivas tomó revancha en la Final de 1986-87 al darle la vuelta a la serie para conquistar el título en la cancha del Estadio Jalisco.

Años después protagonizó una histórica goleada global de 8-2 en los Cuartos de Final de 1990-91, aquella goleada representó uno los momentos que incrementó la rivalidad entre ambas escuadras.

En torneos cortos, Cruz Azul eliminó al Guadalajara en el Verano 1999, aunque el Rebaño cobró revancha y firmó una de sus remontadas más recordadas en el repechaje del Clausura 2003 al igualar un 5-5 global y avanzar por posición en la tabla.

La rivalidad volvió a crecer en el Apertura 2006, nuevamente en Cuartos de Final, donde el Guadalajara eliminó a La Máquina Celeste y posteriormente terminó levantando el campeonato de ese torneo. Más recientemente, los celestes se quedaron con la serie del Apertura 2025 tras imponerse 3-2 en la vuelta.

Hasta ahora, Chivas y Cruz Azul se han enfrentado en siete series de fase final dentro de la Liga MX. El balance histórico favorece ligeramente al Guadalajara, que ha conseguido avanzar en cuatro ocasiones, mientras que Cruz Azul ha ganado tres eliminatorias.

Ahora ambos clubes se preparan para apenas su segunda Semifinal entre sí en la Fiesta Grande, en un duelo muy especial al ser el regreso del Guadalajara en una fase final, en uno de los juegos más añorados por los aficionados rojiblancos por regresar al Coloso de la Calzada Independencia.

MF