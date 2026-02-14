Chivas rompe la sequía en casa y vence al América

En el marco del 484 aniversario de la fundación de Guadalajara, la ciudad tapatía tuvo doble motivo para celebrar. Sobre el césped del estadio AKRON, las Chivas derrotaron 1-0 al América en el Clásico Nacional con gol de Armando “Hormiga” González, rompiendo una larga sequía en casa sin poder vencer a los azulcremas en Liga MX y regalándole a su afición una noche redonda.

Tuvieron que pasar cinco años y tres meses para que los rojiblancos se volvieran a imponer en liga ante su acérrimo rival en condición de locales. Chivas consiguió tres puntos que, además, significaron su sexto triunfo consecutivo en el Clausura 2026, manteniendo su paso perfecto e hilando su segunda victoria frente a las Águilas, algo que no pasaba también desde el 2020.

El Rebaño tuvo un arranque explosivo y asfixiante. En los primeros 20 minutos del encuentro, los rojiblancos acorralaron a los visitantes en su propia área y la “Hormiga” tuvo dos oportunidades muy claras de gol que no pudo concretar, sin embargo, sólo fue una premonición.

Tras caer en un ligero bache en el que las Águilas pudieron hacerse ligeramente del esférico y arribar a la cabaña de Raúl “Tala” Rangel sin mayor profundidad, Chivas aprovechó el balón parado para hacerle daño a los azulcremas. En tiro de esquina, Diego Campillo peinó la pelota para asistir a González, quien se ubicó en el segundo poste para rematar de primera intención al minuto 41’ y vencer a Luis Malagón.

La “Hormiga” le añadió un toque extra a su quinta anotación en la campaña, ya que también estuvo cargada de nostalgia al festejar como su ídolo Erick “Cubo” Torres con el mítico baile de robot.

Sumada a la actuación de Armando González, otro jugador para destacar fue precisamente Campillo, encargado de sustituir a Luis Romo por lesión y cumpliendo con su labor, puesto que impidió que se sintiera la ausencia del capitán. El defensa estuvo involucrado en múltiples llegadas frustradas de América, nulificando a sus principales atacantes e interceptando balones de manera oportuna.

En cuanto a las Águilas, simplemente su esquema no le funcionó. Ni los jugadores veteranos, ni sus refuerzos más recientes lograron cambiarle la cara a los capitalinos. Aunque presentaron algunos arribos que exigieron al portero rojiblanco, sus intentos carecieron de contundencia y las ideas se fueron escaseando conforme transcurrió el tiempo.

Así, Chivas trajo el regalo perfecto para el aniversario de la capital jalisciense y superó sus propios fantasmas contra un rival como América. Ahora, su siguiente compromiso tampoco será nada sencillo, puesto que se enfrentará a Cruz Azul el próximo 21 de febrero a las 21:00 horas en el estadio Cuauhtémoc.

Alineaciones

Chivas

Portero

1. Raúl Rangel

Defensas

37. Richard Ledezma

(63’ 24. Miguel Gómez)

23. Daniel Aguirre

19. Diego Campillo

(84’ 56. Ángel Chávez)

2. José Castillo

5. Bryan González

Medios

28. Rubén González

6. Omar Govea

(84’ 20. Ángel Sepúlveda)

Delanteros

10. Efraín Álvarez

(70’ 11. Brian Gutiérrez)

25. Roberto Alvarado

34. Armando González

(70’ 17. Ricardo Marín)

DT. Gabriel Milito

América

Portero

1. Luis Ángel Malagón

Defensas

3. Israel Reyes

4. Sebastián Cáceres

5. Kevin Álvarez

26. Cristian Borja

Medios

6. Jonathan Dos Santos

(80’ 45. Vinicius Moreira)

17. Rodrigo Dourado

(46. 28. Erick Sánchez)

12. Isaías Violante

(72’ 20. Alexis Gutiérrez)

Delanteros

11. Víctor Dávila

(46’ 23. Raphael Veiga)

9. Henry Martín

(72’ 19. Raúl Zúñiga)

7. Brian Rodríguez

DT. André Jardine

