El delantero de Club Deportivo Guadalajara, Armando “Hormiga” González, fue el encargado de abrir el marcador en el más reciente Clásico Nacional frente al Club América, y lo hizo con un festejo lleno de nostalgia para la afición rojiblanca.

Tras aparecer a segundo poste para empujar el balón y vencer al arquero azulcrema en una primera mitad cerrada, González corrió hacia el tiro de esquina en el Estadio AKRON y celebró con el icónico “baile del robot” , emulando a su ídolo Erick Torres, mejor conocido como el “Cubo”.

El festejo recordó aquel primer Clásico Nacional de 2011, cuando Chivas goleó 3-0 al América y Torres marcó uno de los tantos realizando ese mismo baile, que se convirtió en sello personal durante el inicio de su carrera con el Rebaño Sagrado.

La reacción en el estadio fue inmediata: la afición explotó entre aplausos y cánticos al reconocer el homenaje . Más allá del gol, el gesto conectó generaciones y revivió uno de los recuerdos más emblemáticos de la rivalidad.

Cabe recordar que, en noviembre pasado, la “Hormiga” confesó que el “Cubo” era uno de sus futbolistas favoritos en la infancia. Incluso lo mencionó como uno de sus referentes, junto a su padre y Javier Hernández, otro histórico delantero del Guadalajara.

