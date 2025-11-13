Jueves, 13 de Noviembre 2025

Futbol hoy 13 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este jueves 13 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 13 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlético Morelia vs Cancún FC | 19:15 horas | AYM Sports, Disney+ Premium |
  • U de Guadalajara vs TM Fútbol Club | 20:30 horas | Latin American Sports TV, Disney+ Premium |

Partidos hoy jueves 13 de noviembre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Cruz Azul vs Tigres | 18:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Chivas vs América | 20:07 horas | Amazon Prime Video (Míralo en vivo), Tubi |

Partidos hoy jueves 13 de noviembre de 2025 – Eliminatoria FIFA Mundial 2026 EN VIVO

  • Nigeria vs Gabón | 10:00 horas | FIFA+ |
  • EAU vs Irak | 10:00 horas | Disney+ Premium, OneFootball PPV, ESPN, Disney+ Estándar |
  • Noruega vs Estonia | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Azerbaiyán vs Islandia | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Armenia vs Hungría | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Inglaterra vs Serbia | 13:00 horas | SKY Sports |
  • República Irlanda vs Portugal | 13:00 horas | SKY Sports |
  • Camerún vs R.D. Congo | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Moldavia vs Italia | 13:00 horas | SKY Sports |
  • Andorra vs Albania | 13:00 horas | SKY Sports |
  • Francia vs Ucrania | 13:45 horas | SKY Sports |
  • Surinam vs El Salvador | 16:00 horas | Azteca Deportes Network |
  • Haití vs Costa Rica | 18:00 horas | Azteca Deportes Network |
  • Trinidad y Tobago vs Jamaica | 18:00 horas | Azteca Deportes Network |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

