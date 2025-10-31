Astros de Jalisco cae en la final de zona ante los Diablos Rojos

Los Astros de Jalisco no lograron imponer su juego y terminaron viendo cómo los Diablos Rojos del México se coronaban en la Arena Astros este viernes, tras dejar escapar la ventaja que habían construido en los primeros minutos. El conjunto dirigido por Iván Déniz cayó por una pizarra de 63-83 en el séptimo y definitivo duelo de la Final de Zona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 2025.

Con una actitud renovada y decididos a ir por la victoria definitiva, los Astros comenzaron agresivos al ataque, pero sin la contundencia deseada que les permitiera doblegar rápidamente a los capitalinos. Si bien lograron tomar la delantera, esta no fue lo suficientemente amplia. Jalisco anotó más puntos en el primer cuarto, pero los Diablos se recuperaron en el segundo para darle la vuelta al marcador.

Con Dontrell Brite y José Cruz registrando el 100% de efectividad en sus tiros de tres puntos, los escarlatas pudieron irse al descanso con una ligera ventaja de 36-41, producto también de la desconcentración a la defensiva que presentaron los locales y consiguieron meterle suspenso al compromiso.

Al inicio del tercer parcial, los Astros necesitaban urgentemente meterse al partido para evitar que las acciones se les escaparan de sus manos, pero desafortunadamente se toparon con una defensiva escarlata sólida que neutralizó a sus mejores atacantes. Pese a que Rigoberto Mendoza fue el líder de puntos con 20 encestados, su labor fue insuficiente ante el nulo acompañamiento del resto del equipo.

El cuarto episodio fue lapidario. Los Astros se vieron notablemente golpeados, sin las herramientas necesarias para revertir la amplia diferencia que consiguió Diablos. Por más que intentaron contener la marea roja, la precisión en las jugadas de los visitantes fue letal y Jalisco se quedó a la orilla de clasificarse a la Gran Final.

El duelo que definirá al campeón de la temporada 2025 de la LNBP quedó definido entre los Diablos Rojos del México y Fuerza Regia.

MF