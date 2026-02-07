El Everton remontó al Fulham y aleja al mexicano Raúl Jiménez de su sueño de clasificar a los "Cottagers" a Europa.

El delantero azteca contribuyó al 1-0, con un remate que Vitali Mykolenko metió en su propia portería, pero no pudo evitar que su equipo fuera remontado en los últimos quince minutos, para olvidar.

Pese a que el Fulham llegó con ventaja al cuarto de hora final, Kiernan Dewsbury-Hall igualó el encuentro en la redención de Mykolenko. El lateral ucraniano ganó línea de fondo y puso un centro raso con el que Dewsbury-Hall batió a Bernd Leno.

Poco tiempo después, fue el propio Leno quien cometió un error tremendo al meterse en su propia puerta un córner. El alemán no pudo blocar bien la pelota y le costó un punto a su equipo, que se queda con 34 puntos en décima posición, tras haber perdido tres de los últimos cuatro partidos.

El Everton pega un pequeño empujón en la tabla y se pone con 37 unidades, a seis de las posiciones europeas.

