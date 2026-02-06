Estas son las seis sedes de los juegos Olímpicos de Invierno más vastos de la historia

Este viernes, oficialmente se dio inicio a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, la celebración ocurrió en el estadio Giuseppe Meazza (San Sirio) y que procedio al encendido simultáneo de dos pebeteros por primera vez en la historia, situado uno en cada ciudad que acoge a los juegos, estando separados por más de 400 kilómetros.

La gran ceremonia de apertura en la que participan un total de 92 naciones, se puso en marcha con un video, esta celebración esta dividida entre seis ciudades italianas que acogen deportistas, en lo que serán los JJ.OO. más vastos de la historia, con un territorio que se extiende a lo largo de 22 mil kilómetros cuadrados.

Los encargados de liderar la escena musical del evento, que duró unas tres horas, fueron Laura Pausini, que interpretará el himno italiano; Mariah Carey, que hará lo propio con 'Nel blu, dipinto di blu'; y el cierre de Andrea Bocelli.

La patinadora Olivia Smart y el esquiador Quim Salarich son los abanderados españoles en esta edición 25 de los Juegos de Invierno. Smart lo hará en la ceremonia de Milán, mientras que Salarich portó la bandera desde Livigno.

El Comité Olímpico Internacional (COI) y la Fundación Milán-Cortina eligieron sus 10 abanderados para el desfile. Rebeca Andrade, la atleta olímpica más laureada en la historia de Brasil; y el maratoniano keniano Eliud Kipchoge, primer atleta en bajar las dos horas en una maratón, son los deportistas más destacados.

Las seis sedes

Con esta edición, Milán-Cortina 2026 marca un hito en la historia olímpica al apostar por un modelo descentralizado que prioriza el uso de infraestructuras existentes y la sostenibilidad como ejes centrales del proyecto. Las competencias se repartirán entre seis sedes:

Milán. Cortina d’Ampezzo. Livigno. Bormio. Predazzo. Anterselva.

La distribución permitirá reducir el impacto ambiental y dejar un legado deportivo y urbano a largo plazo en distintas regiones del país.

Disciplinas de invierno

Los Juegos contarán con disciplinas tradicionales como el esquí alpino, patinaje artístico, hockey sobre hielo y biatlón, además de pruebas que han ganado popularidad en años recientes , reflejando la evolución del deporte invernal y su atractivo para nuevas audiencias. En total, cientos de atletas competirán durante poco más de dos semanas en un programa que combina innovación tecnológica, espectáculos culturales y la tradición olímpica.

Las autoridades italianas destacaron que Milán-Cortina 2026 busca consolidarse como un referente en organización, inclusión y eficiencia, en un contexto global marcado por la necesidad de eventos deportivos más responsables. Bajo este enfoque, la ceremonia de apertura no solo simboliza el inicio de la competencia, sino también una nueva manera de concebir los Juegos Olímpicos de Invierno en el siglo XXI.

