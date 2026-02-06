Emilio Azcárraga duda sobre los avances en la remodelación del Estadio Azteca

Emilio Azcárraga Jean expresó reservas sobre si los trabajos de remodelación del Estadio Azteca llegarán a las fechas previstas , cuestionando públicamente el ritmo y la coordinación de las obras mientras se acelera la preparación del recinto para el Mundial 2026.

El empresario y propietario del inmueble ha supervisado personalmente los avances en distintos recorridos por la obra, pero en sus declaraciones recientes dejó entrever preocupación por posibles retrasos que podrían afectar el calendario de reapertura y las pruebas previas previstas antes de los partidos internacionales.

Autoridades y responsables del proyecto han señalado que la renovación —iniciada en 2024— contempla una modernización integral: nuevo césped, adecuaciones de accesibilidad, mejoras en vestidores y sistemas técnicos para cumplir con los requisitos de FIFA.

Pese a estos trabajos, Azcárraga advirtió que no alcanza a visualizar que los plazos se estén cumpliendo tal como se anunciaron.

Según reportes internacionales, la meta de entrega del estadio está programada para marzo de 2026, con el objetivo de realizar ensayos y certificaciones antes del arranque del Mundial en junio, cuya jornada inaugural tendrá lugar en México. La posibilidad de que el estadio no esté listo a tiempo encendió advertencias sobre la necesidad de acelerar trabajos y coordinar pruebas operativas.

Fuentes del proyecto aseguran que las obras se han dividido en etapas y que el cierre temporal de actividades públicas responde a la complejidad técnica y a la exigencia de estándares internacionales. No obstante, vecinos y algunos especialistas han señalado tensiones entre la rapidez de la ejecución, el impacto urbano y la transparencia en la supervisión de los trabajos.

Por lo tanto, la intervención de Azcárraga puso el foco en dos temas clave: confirmar fechas concretas de entrega y garantizar que las pruebas de funcionamiento se realicen con margen suficiente antes de los eventos oficiales.

La respuesta de las autoridades y del consorcio constructor en las próximas semanas será determinante para despejar dudas y evitar afectaciones al calendario internacional que ya tiene fijadas fechas relevantes en el Estadio Azteca.

