El Magic sorprende a los Warriors

Desmond Bane anotó 23 puntos y logró cinco robos, Anthony Black salió del banquillo para sumar 21 tantos, y el Magic de Orlando venció el martes 121-113 a los Warriors de Golden State.

Seis jugadores de Orlando anotaron al menos 13 puntos, compensando las 34 unidades y nueve asistencias de Stephen Curry de Golden State y los 33 tantos de Jimmy Butler.

Franz Wagner totalizó 18 puntos y ocho rebotes, mientras que Wendell Carter Jr. sumó 17 unidades y 12 tableros por Orlando, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco duelos. Tristan da Silva anotó 15 puntos y Jalen Suggs terminó con 13 unidades y ocho asistencias.

Orlando atinó el 50.6% de sus disparos en general, pero sólo encestó ocho de 32 tiros de tres puntos. Después de acertar cinco de sus primeros seis triples, los Warriors solo lograron ocho de sus siguientes 30.

Curry, quien anotó 56 puntos en Orlando en febrero y logró 49 y 46 unidades en partidos de la semana pasada, embocó 12 de 23 en general y siete de 15 triples.