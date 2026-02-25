El Clásico Mundial sin sus figuras: contratos y riesgos redefinen el torneo

A unas semanas de que se cante el playball en el Clásico Mundial de Béisbol, la expectativa alrededor del torneo más importante a nivel de selecciones nacionales convive con una realidad que ha generado debate dentro y fuera del diamante: varias de las grandes estrellas del béisbol de Grandes Ligas no estarán presentes o tendrán participación limitada en la edición 2026.

El motivo principal no tiene que ver con falta de compromiso ni con desinterés por representar a sus países, sino con un factor determinante en el béisbol moderno que es la falta de aprobación de los seguros que respalden sus contratos millonarios .

En el actual sistema de las Grandes Ligas, todo jugador en el roster de 40 nombres tiene contrato garantizado y debe de tener una póliza que asegure el pago íntegro de su salario en caso de sufrir una lesión durante un torneo internacional. Sin esa cobertura, el riesgo económico es altísimo.

Si un pelotero no cuenta con un seguro tiene tres opciones para poder participar en el Clásico Mundial. La primera es que puede decidir jugar sin ese respaldo, arriesgándose a sufrir alguna lesión y, por consecuencia, perder su salario; la segunda, sus equipos pueden otorgarles el permiso y asumir el riesgo como sucedió con el venezolano Miguel Cabrera en 2023, cuando los Detroit Tigers cubrieron su salario completo de 32 millones.

O bien, los jugadores pueden contratar un seguro de su propio bolsillo, aunque los costos suelen ser muy elevados, provocando que no sea una opción tan tentadora. Por lo que, usualmente, los beisbolistas simplemente deciden no participar en el Clásico Mundial.

Por ello, las aseguradoras analizan con lupa cada caso, tomando en cuenta edad, historial clínico, cirugías recientes y monto del contrato. Cuando la póliza es negada, el jugador no puede exponerse o, en caso de que decida hacerlo, es bajo su propio riesgo.

Los casos del Clásico Mundial 2026

Ese es el escenario que ha dejado fuera a figuras de talla mundial, como el venezolano José Altuve, quien no podrá vestir la camiseta de su país tras no contar con la aprobación necesaria.

Una situación similar vivió el mexicano Isaac Paredes, cuyo entorno también se topó con restricciones derivadas de su contrato con los Astros de Houston que impiden su participación. No se le otorgó el permiso, principalmente, por criterios de asegurabilidad, ya que en la temporada 2025 presentó lesión en el tendón de la corva.

En Puerto Rico, la ausencia de Francisco Lindor representa un golpe deportivo y anímico; mientras que en Estados Unidos, la baja de Mike Trout, uno de los rostros más reconocibles del béisbol moderno, evidencia el peso que tienen los seguros en la toma de decisiones.

El caso más mediático es el de Shohei Ohtani. La superestrella japonesa sí estará con su selección, pero no como el fenómeno de dos vías que el mundo acostumbra ver. Tras una cirugía reciente y en pleno proceso de rehabilitación, dentro de los Dodgers se determinó que no era prudente someterlo a la carga completa que implica lanzar y batear en un torneo de alta intensidad a escasas semanas del arranque de la temporada regular.

Ohtani participará únicamente como bateador designado, priorizando su recuperación total y evitando riesgos innecesarios en el montículo. La decisión refleja el delicado equilibrio entre espectáculo internacional y protección patrimonial .

Los jugadores también deciden

Sin embargo, no todos los casos obedecen a temas de aseguradoras, puesto que también existen decisiones estrictamente personales . Peloteros como Garrett Crochet, Teoscar Hernández y Freddie Freeman optaron por no integrarse a sus respectivas selecciones, priorizando descanso, preparación individual para la campaña de Grandes Ligas y tiempo de calidad con sus familias.

La combinación de restricciones de seguros, antecedentes médicos y decisiones personales ha reavivado una discusión que acompaña al Clásico Mundial desde su creación: ¿Cómo equilibrar el orgullo de representar a un país con la realidad contractual de un deporte donde los acuerdos millonarios pesan más?

Para las federaciones, la ausencia de estrellas significa pérdida de impacto mediático; para las organizaciones de MLB, la prioridad es proteger sus inversiones; y para los jugadores, la encrucijada es compleja, pues el deseo de vestir la camiseta nacional compite con la seguridad económica y la longevidad profesional.

A pesar de las bajas, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 mantiene un alto nivel competitivo y promete emociones intensas. Sin embargo, esta edición quedará marcada por un tema que trasciende el terreno de juego y es que en el béisbol moderno, el talento no sólo debe ganarse un lugar en el roster, también debe superar el filtro de las aseguradoras.

