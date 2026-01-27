Dónde ver EN VIVO Djokovic vs Musetti por los Cuartos de Final del Abierto de Australia 2026

Novak Djokovic y Lorenzo Musetti se enfrentarán este martes por un lugar en las Semifinales del Abierto de Australia 2026 . Te diremos los canales y plataformas que transmitirán este partido en vivo. ¡No te lo pierdas!

El encuentro entre el serbio y el italiano pone en marcha la última jornada de los Cuartos de Final masculinos del Grand Slam en Melbourne que cerrará, a continuación el choque entre el actual campeón, el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Ben Shelton. Estos encuentros definirán las Semifinales de la rama varonil del actual torneo de tenis .

Detalles del Djokovic vs Musetti

La undécima jornada del primer Grand Slam del curso ha dispuesto a los partidos del torneo femenino a primera hora y a los de hombres al final en una jornada única. Novak Djokovic jugará ante Musetti a las 21:30 horas.

Tanto Lorenzo Musetti como Ben Shelton, asentados ambos en la parte alta de la clasificación mundial, llamados a llegar a inquietar (al menos ocasionalmente) el dominio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner impuesto en los tiempos recientes, cuentan con los precedentes y la historia en contra en sus respectivos duelos de cuartos de final .

A un paso de las semifinales en el primer Grand Slam del curso, Musetti, quinto del mundo, que arrolló en cuarta ronda al estadounidense Taylor Fritz, solo ha ganado uno de diez duelos contra Djokovic, seis de ellas consecutivas para el serbio que no tuvo compromiso en octavos por la retirada del checo Tomas Machac por una lesión abdominal.

Musetti disfruta de su mejor actuación en el Abierto de Australia en este 2026 y está a un paso de las semifinales que consiguió en Roland Garros en el 2025 y en Wimbledon en el 2024, lo más brillante que ha obtenido en su recorrido por los Grand Slams.

El transalpino disfruta de su mejor nivel en pista dura con una gran mejoría en el servicio que le ha dado un salto de calidad a su juego. El jugador de Carrara , finalista en este 2026 en Hong Kong, cuenta con los títulos de Nápoles y Hamburgo, ambos en el 2022. No tiene éxitos desde entonces el número dos italiano al que se le atragantan las finales. Con la de hace dos semanas, lleva siete perdidas, especialmente la del Masters 1000 de Montecarlo en el 2025, superado por Alcaraz.

El incomparable palmarés de Djokovic

Nadie es comparable al serbio de 38 años en cuanto a Grand Slams. Nadie tiene veinticuatro como él que apunta a ganar por undécima vez en Australia y erigirse en el jugador, hombre o mujer, con más 'major', por delante de la legendaria Margaret Court.

Sin torneo previo alguno, Djokovic ha llegado a Melbourne directo y ha atravesado las rondas con autoridad. Incluso se tomó un respiro en octavos, sin jugar. Y no ha perdido ningún set en sus compromisos frente a Pedro Martínez, el italiano Francesco Maestri, y el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

El pasado curso atravesó la centena de títulos. Ya acumula 101 a lo largo de su carrera. El pasado año tuvo que abandonar en cuartos de final por lesión, después de ganar a Alcaraz en cuartos, y permitió que Zverev disputara el título que perdió contra Sinner.

¿Dónde ver la justa entre Djokovic y Musetti EN VIVO?

Lorenzo Musetti vs Novak Djokovic se enfrentan en cuartos de final del Australian Open 2026. Revisa la hora de transmisión por ESPN y Disney+ .

Martes 27 de enero de 2026

Cuartos de Final del Abierto de Australia 2026

Horario: 21:30 horas

Las señales de ESPN y Disney+ transmitirán este enfrentamiento

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF