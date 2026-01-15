¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Santander?

Sin apenas tiempo para digerir el primer título del curso, la Supercopa de España conquistada el pasado fin de semana en Yeda, el Barcelona vuelve a la escena en la Copa del Rey frente a un rival de prestigio, el Racing de Santander, líder de Segunda División y que buscará la proeza de eliminar a los culés.

Los barcelonistas contarán con la nueva adquisición, la del lateral portugués Joao Cancelo, recién llegado del Al-Hilal saudí, contratado por la baja de larga duración del danés Andreas Christensen. Tampoco podrán jugar Pablo Gavira “Gavi”, recuperándose de una lesión en la rodilla, ni el mediocentro neerlandés Frenkie de Jong, que se perderá el encuentro por sanción tras su expulsión en la final de la Supercopa.

Enfrente estará el Real Racing Club, líder de Segunda División, que buscará lograr la proeza de eliminar al vigente campeón de la Copa del Rey, el FC Barcelona y líder de La Liga española.

Para este encuentro, el técnico del Racing, José Alberto López, al igual que el día de los dieciseisavos de final ante el Villarreal, ha hecho hincapié durante la semana en la importancia de la solidez defensiva y tratar de aprovechar los contragolpes para poder hacer daño al conjunto de Hansi Flick.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha instado a sus jugadores a olvidar la victoria en la final de la Supercopa de España, que “ya es pasado”, y a centrarse en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey.

“Hemos ganado el primer título, pero esto es pasado y debemos centrarnos en el siguiente. Mañana es un día muy importante. Tenemos que jugar nuestro mejor fútbol. Cuando eres jugador del Barça, debes darlo todo para conseguir ganar partidos como el de mañana”, ha afirmado el técnico alemán.

HOY EN TV

Racing de Santander vs. Barcelona

Canal: Sky Sports

Horario: 14:00 hrs.