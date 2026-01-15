Así quedó la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 2 del Clausura 2026

Anoche finalizó la jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en la que cuatro clubes se mantienen invictos; dos de ellos, Chivas y Toluca, con paso perfecto tras sumar dos victorias.

Los Diablos Rojos son líderes con 6 puntos y una diferencia de goles de +3, los mismos números que el Guadalajara, aunque con ventaja en goles anotados: 4 por 3 de los rojiblancos.

Chivas, además, presume la mejor defensa del torneo, al ser el único equipo que no ha recibido gol.

Detrás de los punteros, en los lugares 3 y 4, se encuentran Tijuana y Pumas, también invictos, pero con 4 puntos.

1. Toluca | 6 puntos

2. Chivas | 6 puntos

3. Tijuana | 4 puntos

4. Pumas | 4 puntos

Del lugar 5 al 14 aparece el pelotón de equipos que han ganado uno de sus dos encuentros y suman 3 puntos:

5. San Luis | 3 puntos

6. Cruz Azul | 3 puntos

7. Monterrey | 3 puntos

8. Necaxa | 3 puntos

9. León | 3 puntos

10. Tigres | 3 puntos

11. Juárez | 3 puntos

12. Puebla | 3 puntos

13. Pachuca | 3 puntos

14. Atlas | 3 puntos

En los últimos puestos, del 15 al 18, se ubican los equipos que apenas han conseguido un punto. Entre ellos destaca el América, club acostumbrado a pelear en los primeros lugares, pero que en el arranque del torneo empató 0-0 ante Xolos de Tijuana en la fecha 1 y ayer perdió 2-0 frente a San Luis.

15. Querétaro | 1 punto

16. América | 1 punto

17. Mazatlán | 1 punto

18. Santos | 1 punto

El América no ha mostrado un buen funcionamiento. EFE/S. Gutiérrez

Partidos de la jornada 3 de la Liga MX

La jornada 3 comenzará mañana, viernes 16 de enero, y se disputará de la siguiente manera:

Viernes 16 de enero

Mazatlán vs. Monterrey – 21:00 horas

Sábado 17 de enero

Necaxa vs. Atlas – 17:00 horas

Chivas vs. Querétaro – 17:07 horas

Tigres vs. Toluca – 19:00 horas

Cruz Azul vs. Puebla – 21:05 horas

Xolos vs. San Luis – 21:06 horas

Domingo 18 de enero