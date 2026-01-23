Amanece con ligeros cambios. Este viernes, el superpeso, el peso mexicano, inició la sesión del 23 de enero de 2026 con una cotización por debajo de los 17.50 por dólar al mayoreo.

El tipo de cambio cotiza en 17.47 por dólar al mayoreo este día, lejos de los 18 pesos, esto, de acuerdo con la gráfica del medio financiero Bloomberg.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 23 de enero 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.80 | 18.20

Banco Azteca | 16.35 | 17.64

BBVA Bancomer | 16.61 | 17.75

Banorte | 16.25 | 17.80

Banamex | 16.93 | 17.91

Scotiabank | 16.70 | 18.20

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del viernes 23 de enero 2026 es de 17.4828 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

