¿Cuánto cuesta el nuevo jersey de Chivas con Nike?

Chivas estrenó oficialmente su nueva etapa con Nike al presentar los uniformes que utilizará durante la temporada 2026-2027, una colección que también conmemora el 120 aniversario del club. Además del diseño que ha generado opiniones entre la afición, uno de los aspectos que más interés ha despertado es el precio de las nuevas camisetas. Te contamos cuánto cuesta el jersey oficial del Rebaño y dónde puede adquirirse.

¿Cuánto cuestan el nuevo jersey de Chivas?

El nuevo jersey oficial de las Chivas del Guadalajara, diseñado por Nike para el torneo Apertura 2026, varía su precio según la versión elegida:

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Jersey Chivas Local Match AP26 para hombre: dos mil 998.99 pesos (actualmente agotada)

Jersey Top AP26 para mujer: mil 398.99 pesos

Jersey Chivas Visita AP26 para hombre: mil 999

Jersey Chivas Local Stadium AP26 para hombre: mil 999

Jersey Chivas Local Stadium AP26 para mujer: mil 999

Jersey Chivas Portero Stadium AP26 para hombre: mil 999

Jersey Prematch AP26 para hombre: mil 449

Jersey Prematch AP26 para niño: mil 249

Tienda Chivas CANVA

¿Dónde pueden comprarse?

La colección comenzó su fase de acceso anticipado en México y se puede comprar de manera digital o presencial en los siguientes puntos autorizados:

Tiendas digitales:

El sitio oficial de comercio electrónico del club en la Tienda Chivas Online.

La tienda en línea oficial de la marca en Nike México.

La aplicación móvil oficial Nike App.

Tiendas físicas:

En las tiendas Nike Store y tiendas oficiales físicas del Club Deportivo Guadalajara (incluyendo la tienda del Estadio Akron). La distribución a nivel mundial en el resto de los socios comerciales y tiendas deportivas físicas comenzará el próximo 22 de julio de 2026.

Tecnología de la nueva colección

Los nuevos jerseys de Chivas incorporan la tecnología Dri-FIT de Nike, diseñada para absorber el sudor y favorecer una evaporación más rápida, ayudando a mantener a los jugadores y aficionados secos y cómodos durante su uso.

En el caso de la versión Authentic, utilizada por el primer equipo en los partidos oficiales, la prenda integra la tecnología Dri-FIT ADV, que combina tejidos de alto rendimiento con zonas de ventilación estratégicamente ubicadas para mejorar la transpirabilidad y ofrecer un ajuste más ligero. Por su parte, la versión Stadium conserva un diseño similar, pero está pensada para el uso diario de los aficionados, con materiales que priorizan la comodidad sin perder la esencia del uniforme oficial.

Alianza Chivas-Nike

El lanzamiento de este uniforme marca el inicio de una nueva etapa para Chivas y Nike, que vuelven a trabajar juntos después de casi tres décadas. La marca estadounidense ya había vestido al Rebaño entre 1997 y 1999, por lo que este acuerdo representa el reencuentro de dos firmas con historia en el futbol mexicano.

La colección 2026-2027 es la primera desarrollada bajo esta nueva alianza y coincide con la celebración del 120 aniversario del Club Deportivo Guadalajara, por lo que incorpora detalles conmemorativos que buscan rendir homenaje a la tradición e identidad de una de las instituciones más populares del país.

KR