Atlante sufre remontada del Necaxa en su regreso a la primera división

Eugenio Pizzuto marcó el primer gol del Atlante en su regreso a la primera división, pero Necaxa apagó la bienvenida azulgrana al remontar en los últimos minutos y superar 2-1 a su rival en el “Padre de los Clásicos” para darle un toque aún más doloroso al debut con derrota del club.

El fin de una larga espera

Tuvieron que pasar 12 años, 2 meses y 20 días para que los Potros de Hierro volvieran a jugar un partido en la primera división del futbol mexicano y este jueves la espera terminó, aunque la sequía de victorias, de otros 34 días más para ver un triunfo del Equipo del Pueblo en la liga, se mantiene.

En el compromiso que abrió el telón del Apertura 2026, el Estadio Victoria fue llenándose poco a poco con playeras rojiblancas, pero también azules y rojas con aficionados que esperaron por más de una década para vivir este momento y se dieron cita en Aguascalientes para hacerlo en persona.

Los primeros minutos del encuentro fueron trabados entre los dos equipos que se sacudieron el polvo después de las vacaciones y dejaron un comienzo atorado en el medio campo y a Miguel Herrera, fiel a su personalidad, haciendo sus primeros reclamos arbitrales que no se hicieron esperar. Eventualmente el juego se inclinó más hacia territorio del Atlante con los Rayos controlando mejor el balón, pero solo exigieron a Óscar Jiménez en una ocasión y la primera mitad se esfumó con profundidad hidrocálida pero pocas oportunidades claras.

La historia del partido dio un giro nada más empezar la parte complementaria. Los Potros aprovecharon un desborde del ecuatoriano Jhojan Palacios por el costado izquierdo, circularon el balón hasta que llegó a Pizzuto y el potosino no dudó en pegarle de primera intención, con más colocación que potencia, pero suficiente para superar a Luis Jiménez.

La remontada de los locales

El conjunto azulgrana supo resistir hasta la recta final del partido y lucieron sólidos para conseguir los tres puntos, sin embargo, llegó un error costoso cuando el árbitro marcó penal por un jalón de camiseta a un hidrocálido, que Julián Carranza transformó en la igualdad.

A partir del gol el público se metió de lleno al partido, los últimos diez minutos dejaron roto el partido con mayor ida y vuelta donde los locales fueron más insistentes y el arquero visitante tuvo que salvar de nuevo su arco, pero en medio del caos de los últimos minutos, la defensa atlantista cedió y Miguel Pedroza puso el segundo de los Rayos ya en el tiempo agregado, luego de que recibiera el visto bueno del VAR por posible fuera de juego y sentenció la derrota para los Potros de Hierro en su retorno al máximo circuito.

El gran reto del "Piojo" Herrera

El “Piojo” está ante un desafío complicado con un plantel modesto en el que, hasta hoy, de los 26 registrados solo dos de ellos, Christian Bermúdez y Óscar Jiménez tienen un recorrido más amplio en Liga MX; el atacante ecuatoriano, Jhojan Palacios podría entrar en la lista, al venir de un año constante con Querétaro. En el resto de la plantilla, 13 han tenido su debut profesional aunque sin constancia en los clubes y 10 llegaron al torneo sin saber lo que es jugar en primera división.

Herrera tendrá que trabajar para pasar página del descalabro inicial, transmitirles el conocimiento y dar el acompañamiento a lo largo del torneo, en el que tratarán de dar una grata sorpresa en liga o en su aparición internacional en la Leagues Cup sin nombres estelares y tendrán tiempo para pulir los detalles con calma, a falta de ascenso, descenso y multa que ejerza presión por mejorar de inmediato. Mientras tanto, Atlante hará su presentación como locales en el Estadio Azteca el próximo viernes, enfrentando al América.

NG