Luis Iván "Shocker" Rodríguez ha cerrado de manera redonda una temporada exitosa, luego de haber sido nombrado como el mejor pitcher a la defensiva, lo que le otorgó el Guante de Oro de la campaña 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico al elemento de Charros de Jalisco.

Este miércoles 25 de febrero, la LMP anunció a los ganadores de los Rawlings Gold Glove Awards, destacándose el "Shocker", quien se lució en 13 compromisos jugados con los Charros de Jalisco en los que no cometió ni una sola pifia en 19 oportunidades.

Por si fuera poco, el nacido en Ocotlán también tuvo una actuación sobresaliente en los playoffs y fue parte fundamental para que la novena albiazul lograra consumar ese bicampeonato inédito en la historia de la franquicia, ya que Rodríguez tuvo aparición en cuatro juegos, se adjudicó una victoria y fue el tercer lanzador con más chocolates repartidos con un total de 13, solo por detrás de Manny Barreda (13) y su compañero Manny Bañuelos (16).

Luis Iván repitió como el mejor pitcher a la defensiva por segundo año consecutivo, puesto que en la temporada 2024-2025 también se lució como un hombre confiable desde la lomita y se convirtió en un referente dentro del conjunto jalisciense.

Además del "Shocker", el cátcher José Heberto Félix de los Jaguares de Nayarit también fue reconocido con el Guante de Oro al registrar un porcentaje de fildeo de .997, cometiendo un error en 329 oportunidades, en 54 juegos en los que estuvo en la receptoría nayarita.

