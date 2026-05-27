En Chivas ya comenzaron los movimientos de cara al Apertura 2026. A menos de tres semanas de que el plantel vuelva a los entrenamientos para iniciar la pretemporada, la directiva rojiblanca trabaja en la reestructuración del equipo, analizando tanto incorporaciones como posibles salidas.

Dentro de las decisiones que empiezan a tomar forma, uno de los nombres que apunta a abandonar la institución es el del defensor Miguel Tapias.

De acuerdo con distintos reportes, el zaguero habría sido informado por la dirigencia que no será considerado para el próximo torneo, por lo que ya figura entre los jugadores transferibles en este mercado.

Aunque durante buena parte del Apertura 2025 Tapias tuvo participación constante bajo las órdenes de Gabriel Milito, su protagonismo fue disminuyendo conforme avanzó la temporada.

Para el Clausura 2026, el estratega argentino optó por otras alternativas en la zona defensiva, incluso improvisando con Bryan González en algunos encuentros ante las ausencias por lesión.

La competencia interna y los ajustes tácticos terminaron por relegar al defensor, quien pasó de ser una opción recurrente a tener escasa actividad en el cierre del semestre. A diferencia de otros elementos veteranos del plantel, Tapias no logró consolidarse dentro de la idea futbolística del cuerpo técnico.

Mientras tanto, en Verde Valle continúan evaluando movimientos importantes para reforzar al equipo. En las últimas semanas han surgido versiones sobre posibles incorporaciones y negociaciones que podrían modificar de forma importante la plantilla de cara al siguiente campeonato.

Con ello, Chivas comienza a perfilar una nueva etapa deportiva en busca de volver al protagonismo en la Liga MX.

MF