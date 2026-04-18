Sábado, 18 de Abril 2026

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Futbol hoy 18 de abril de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te dejamos la agenda de partidos del día para que tengas detalle de todos los canales de transmisión, así como el horario para que puedas ver los juegos en vivo

Por: Oralia López

Desde el balompié mexicano hasta torneos europeos y otros, la agenda está llena. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Desde el balompié mexicano hasta torneos europeos y otros, la agenda está llena. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La agenda de futbol para este sábado 18 de abril de 2026 cuenta con programación de partidos en distintas ligas alrededor del mundo. Desde el balompié mexicano hasta torneos europeos y otros, la agenda está llena.

Por si no tienes planes y quieres ver algunos encuentros, te presentamos el calendario completo con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |
  • Necaxa vs Tigres| 17:00 | Claro Sports, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Monterrey vs Pachuca | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |
  • Chivas vs Puebla | 19:07 | Amazon Prime Video |
  • América vs Toluca | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |
  • León vs FC Juárez | 21:00 | FOX One |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tlaxcala vs Venados | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 2 |
  • Irapuato vs Mineros Zacatecas | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Udinese vs Parma | 07:00 | Disney+ Premium |
  • Napoli vs Lazio | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • AS Roma vs Atalanta | 12:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lorient vs O. Marseille | 09:00 | FOX One |
  • Angers vs Le Havre AC | 11:00 | FOX One |
  • Lille vs Nice | 13:05 | FOX One |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Bayer Leverkusen vs Augsburg | 07:30 | SKY Sports |
  • Hoffenheim vs Borussia Dortmund | 07:30 | SKY Sports |
  • Werder Bremen vs Hamburger SV | 07:30 | SKY Sports |
  • FC Union Berlin vs VfL Wolfsburg | 07:30 | SKY Sports |
  • Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

  • Atlético de Madrid vs Real Sociedad | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

  • Toronto FC vs Austin FC | 11:00 | Apple TV |
  • CF Montréal vs New York RB | 12:30 | Apple TV |
  • Colorado Rapids vs Inter Miami CF | 14:30 | Apple TV |
  • Philadelphia Union vs DC United | 17:30 | Apple TV |
  • New England Revolution vs Columbus Crew | 17:30 | Apple TV |
  • New York City vs Charlotte FC | 17:30 | Apple TV |
  • Orlando City vs Houston Dynamo | 17:30 | Apple TV |
  • FC Cincinnati vs Chicago Fire | 17:30 | Apple TV |
  • Atlanta United vs Nashville SC | 17:30 | Apple TV |
  • FC Dallas vs LA Galaxy | 18:30 | Apple TV |
  • Minnesota Utd. vs Portland Timbers | 18:30 | Apple TV |
  • Seattle Sounders vs St. Louis City SC | 19:30 | Apple TV |
  • Real Salt Lake vs San Diego FC | 19:30 | Apple TV |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con futbol de este sábado 18 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se siguen en México, incluyendo lo necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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