La agenda de futbol para este sábado 18 de abril de 2026 cuenta con programación de partidos en distintas ligas alrededor del mundo. Desde el balompié mexicano hasta torneos europeos y otros, la agenda está llena.

Por si no tienes planes y quieres ver algunos encuentros, te presentamos el calendario completo con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Necaxa vs Tigres| 17:00 | Claro Sports, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Monterrey vs Pachuca | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Chivas vs Puebla | 19:07 | Amazon Prime Video |

América vs Toluca | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

León vs FC Juárez | 21:00 | FOX One |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tlaxcala vs Venados | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 2 |

Irapuato vs Mineros Zacatecas | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

Udinese vs Parma | 07:00 | Disney+ Premium |

Napoli vs Lazio | 10:00 | Disney+ Premium, ESPN |

AS Roma vs Atalanta | 12:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Lorient vs O. Marseille | 09:00 | FOX One |

Angers vs Le Havre AC | 11:00 | FOX One |

Lille vs Nice | 13:05 | FOX One |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Bayer Leverkusen vs Augsburg | 07:30 | SKY Sports |

Hoffenheim vs Borussia Dortmund | 07:30 | SKY Sports |

Werder Bremen vs Hamburger SV | 07:30 | SKY Sports |

FC Union Berlin vs VfL Wolfsburg | 07:30 | SKY Sports |

Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig | 10:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

Atlético de Madrid vs Real Sociedad | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 18 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

Toronto FC vs Austin FC | 11:00 | Apple TV |

CF Montréal vs New York RB | 12:30 | Apple TV |

Colorado Rapids vs Inter Miami CF | 14:30 | Apple TV |

Philadelphia Union vs DC United | 17:30 | Apple TV |

New England Revolution vs Columbus Crew | 17:30 | Apple TV |

New York City vs Charlotte FC | 17:30 | Apple TV |

Orlando City vs Houston Dynamo | 17:30 | Apple TV |

FC Cincinnati vs Chicago Fire | 17:30 | Apple TV |

Atlanta United vs Nashville SC | 17:30 | Apple TV |

FC Dallas vs LA Galaxy | 18:30 | Apple TV |

Minnesota Utd. vs Portland Timbers | 18:30 | Apple TV |

Seattle Sounders vs St. Louis City SC | 19:30 | Apple TV |

Real Salt Lake vs San Diego FC | 19:30 | Apple TV |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con futbol de este sábado 18 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se siguen en México, incluyendo lo necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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