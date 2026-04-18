La agenda de futbol para este sábado 18 de abril de 2026 cuenta con programación de partidos en distintas ligas alrededor del mundo. Desde el balompié mexicano hasta torneos europeos y otros, la agenda está llena.Por si no tienes planes y quieres ver algunos encuentros, te presentamos el calendario completo con horarios y canales de transmisión.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con futbol de este sábado 18 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actualizaciones con lo más relevante de los torneos que se siguen en México, incluyendo lo necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF