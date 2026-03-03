Este 3 de marzo, Guadalajara se llenará de gusto y pasión con la llegada de las grandes figuras que alguna vez pertenecieron a los clubes Barcelona y Real Madrid al Estadio AKRON, la casa de las Chivas, donde se disputará la Copa de Leyendas.

Debido a la magnitud de este evento, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Transporte (Setran), habilitarán el servicio " Loop Estadio ", para que las y los asistentes lleguen seguros al recinto desde Periférico. Te compartimos la ruta y todos los detalles de este encuentro explosivo de leyendas del balompié internacional.

Servicio de transporte "Loop Estadio"

A través de redes sociales, Setran anunció que se activará un servicio de transporte para quienes asistan al esperado encuentro en tierras tapatías. Se trata de cuatro vehículos que empezarán a dar servicio desde las 18:00 horas de este 3 de marzo, con intervalos de 15 a 20 minutos, desde Periférico ( a la altura de las estaciones Estadio Chivas y Ciudad Judicial ) hacia el Estadio AKRON.

"Si asistes al partido del Real Madrid vs Barcelona, este martes 3 de marzo, utiliza nuestro servicio especial de transporte hacia y desde el estadio, a partir de las 18:00 horas. Ayúdanos a pasar la voz".

Mapa del recorrido trasado por la Setran para llegar a la Copa de Leyendas. @TransporteJal

¿Qué esperar de la Copa de Leyendas?

Este partido reunirá a destacados exfutbolistas del Real Madrid y el FC Barcelona y, durante el medio tiempo, el reconocido DJ Luch ofrecerá un espectáculo musical único.

La Copa de Leyendas contará con la presencia de figuras icónicas del futbol mundial. Entre los exfutbolistas confirmados se encuentran Rafa Márquez, Carles Puyol y Xavi Hernández, que vuelven a tener el escudo blaugrana en el pecho; y también Fernando Hierro, Iker Casillas, Luis Figo y Fernando Morientes, quienes encabezan la lista de merengues para engalanar el partido.

En la conferencia previa al duelo, el "Káiser", Rafa Márquez, uno de los mexicanos más exitosos en el futbol europeo de la historia y de corazón tapatío, por su familia y su paso por Atlas, vive este partido con un sabor especial al estar en una ciudad que conoce y que lo conoce a la perfección.

"Traer un evento como este es importante para Jalisco, para México. Tener dos instituciones tan importantes a nivel mundial lo hace más especial y para mí es fantástico, es algo que quizá nunca imaginé que podía suceder. Lo voy a disfrutar al máximo, estar aquí con excompañeros, hoy amigos, también con mis contrincantes en su momento, pero también han sido amigos", comentó.

¿Dónde ver EN VIVO la Copa de Leyendas?

Este evento consolida a Guadalajara como un epicentro para el deporte y el entretenimiento a nivel internacional. El Estadio AKRON será el escenario de una noche inolvidable, fusionando música, espectáculo y futbol. ¡No te lo pierdas!

Hora: 20:00

Sede: Estadio AKRON

Transmisión: FC Barcelona YouTube (Pago por evento) y Azteca Deportes Network

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

