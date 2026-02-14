Peleas de box hoy sábado 14 de febrero de 2026: Horarios y dónde ver la cartelera completa

El boxeo regresa este sábado 14 de febrero con una cartelera en México que concentra la atención del fin de semana y que podrá seguirse en vivo por distintas señales de televisión. La función se celebrará en la Plaza Juárez y tendrá como combate principal el cruce en peso mosca entre Yoali Mosqueda y Miguel Nieblas, dos púgiles que buscan posicionarse en la antesala de una oportunidad titular dentro de una división altamente competitiva.

Mosqueda llega invicto, con marca de 14-0 y 11 nocauts, consolidándose como una de las promesas más sólidas de la categoría. Enfrente estará Nieblas (11-3), quien asume un compromiso determinante para mantenerse en la conversación de los contendientes. El duelo promete intensidad y poder de definición, con altas probabilidades de resolución antes del límite.

La velada comenzará a las 22:00 horas del centro de México y será transmitida por ESPN (Disney+), TUDN y Televisa.

La cartelera incluye además los siguientes combates:

Aldair Pérez vs. Santiago Camaño (supergallo)

José Luis Hernández vs. Cristopher Ramírez Moreno (gallo)

Francisco Piña Juárez vs. Diego Andrade (pluma)

Damián Arce vs. Jesús Flores (supermosca)

La función de Metepec ofrece una noche clave para el desarrollo de talento nacional, con Mosqueda y Nieblas como eje central de una jornada que apunta a consolidar nuevos aspirantes en el panorama del boxeo mexicano .

