Peleas de box hoy sábado 14 de febrero de 2026: Horarios y dónde ver la cartelera completa

El boxeo regresa este sábado 14 de febrero con una cartelera en México que concentra la atención del fin de semana y que podrá seguirse en vivo por distintas señales de televisión. La función se celebrará en la Plaza Juárez y tendrá como combate principal el cruce en peso mosca entre Yoali Mosqueda y Miguel Nieblas, dos púgiles que buscan posicionarse en la antesala de una oportunidad titular dentro de una división altamente competitiva.Mosqueda llega invicto, con marca de 14-0 y 11 nocauts, consolidándose como una de las promesas más sólidas de la categoría. Enfrente estará Nieblas (11-3), quien asume un compromiso determinante para mantenerse en la conversación de los contendientes. El duelo promete intensidad y poder de definición, con altas probabilidades de resolución antes del límite.La velada comenzará a las 22:00 horas del centro de México y será transmitida por ESPN (Disney+), TUDN y Televisa.La cartelera incluye además los siguientes combates:La función de Metepec ofrece una noche clave para el desarrollo de talento nacional, con Mosqueda y Nieblas como eje central de una jornada que apunta a consolidar nuevos aspirantes en el panorama del boxeo mexicano.SV