Comienza la actividad en los Juegos Olímpicos invernales

El invierno ha recuperado su trono. Bajo el cielo nublado del norte de Italia, los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 han pasado de la expectativa a la acción pura. Este viernes, mientras el mundo aguardaba el protocolo y la elegancia de la ceremonia en San Siro, la nieve de Cortina d’Ampezzo y el hielo de los recintos milaneses ya cuentan una historia distinta: la de la competencia feroz.

La jornada deportiva de este viernes ha servido como un termómetro de lo que vendrá. En el curling, el "round robin" ha dejado claro que la precisión canadiense, el poder estadounidense y la estrategia sueca no han perdido brillo desde Beijing. Por otro lado, el hockey femenino ha encendido las gradas de Milán con encuentros que definen el camino hacia la gloria. Pero más allá de los resultados técnicos, lo que se respira es un cambio de guardia; naciones como Japón están desafiando el histórico dominio europeo y norteamericano en disciplinas de precisión.

También se iniciaron las actividades en el patinaje artístico con varias pruebas, como la danza rítmica, programa corto, patinaje individual femenil y varonil.

Mañana sábado se entregarán las primeras medallas en el descenso masculino de esquí alpino y el esquí de fondo, pero la jerarquía ya se está estableciendo hoy. Noruega, eterna soberana de las justas invernales, vigila de cerca cada cronómetro, mientras que Italia, empujada por el orgullo de ser anfitriona por tercera vez en su historia, ha colocado a sus atletas en posiciones de privilegio en los entrenamientos oficiales.

También el patinaje de velocidad de tres mil metros, así como el snowboard y el salto de esquí, tendrán a sus primeros medallistas en estos Juegos Olímpicos.

Estos Juegos, marcados por ser los más paritarios de la historia (47% de participación femenina), comienzan con una intensidad técnica que promete récords. El hielo está listo, las cuchillas afiladas y el mundo, finalmente, ha vuelto a ponerse los esquís para perseguir la gloria eterna en el corazón de los Alpes.

Finales por medalla (sábado 7 de febrero)

-Esquí Alpino (Descenso Masculino):

* Hora: 04:30 am.

-Esquí de Fondo (Esquiatlón Femenino 10km + 10km):

* Hora: 06:00 am.

-Patinaje de Velocidad (3,000m Femenino):

* Hora: 09:00 am.

-Saltos de Esquí (Trampolín Normal Femenino):

* Hora: 12:57 pm.

-Snowboard (Big Air Masculino):

* Hora: 12:30 pm (Finales).

Otros eventos imperdibles

* Curling Dobles Mixtos: Continúa la fase de grupos durante todo el día. Destaca el duelo entre Italia y Suecia.

* Hockey sobre Hielo Femenino: Partidos clave de la ronda preliminar, incluyendo un EE. UU. vs. Finlandia (uno de los clásicos del hockey femenino).

* Patinaje Artístico (Evento por Equipos): Se disputarán los programas cortos masculinos y la danza rítmica, fundamentales para las aspiraciones de medalla de Japón, EE. UU. y Canadá.

MF