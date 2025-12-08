Para Jalisco, continuar con la hegemonía dentro del deporte nacional y seguir forjando atletas reconocidos a nivel local e internacional es de suma importancia. Por ello, la apertura de la Casa para Atletas de CODE Jalisco viene a ratificar el compromiso por parte de las autoridades de seguirles brindando las herramientas necesarias a los deportistas para su formación, desarrollo y consolidación.

En entrevista con EL INFORMADOR, Carlos González, Director de Deporte Competitivo de CODE Jalisco, habló sobre la importancia de la Casa para Atletas, un proyecto que les permite a los deportistas, ubicados en los diferentes municipios al interior del estado, fortalecer su preparación priorizando el desarrollo físico, emocional y competitivo de cada uno de ellos.

¿Por qué era necesaria la apertura de una Casa para Atletas?

Muchos atletas tienen que venir a la zona metropolitana de Guadalajara desde el interior del estado. Anteriormente, nosotros ya habíamos trabajado con un albergue donde los deportistas podían recuperarse y descansar, y no solo eso, muchos pasaban hasta un mes antes de regresar a casa. Pero, debíamos dignificar y mejorar ese tipo de espacio y por eso la creación de la Casa para Atletas. Este proyecto viene a cerrar el ciclo del deporte en Jalisco, sobre todo, del sistema de preparación tan importante que nos permite otorgarles todas las condiciones necesarias a los deportistas para que puedan estar más relajados y mejor preparados. Al deporte jalisciense le hacía falta una casa de atletas digna donde ellos pudieran sentirse cómodos.

¿Cómo funciona la Casa para Atletas?

En total son 32 dormitorios que pueden albergar hasta 96 atletas y para que un deportista pueda estar ahí tiene que estar puesto por el entrenador y la decisión final será analizada por el área técnica. Entonces, este lugar está dedicado para atletas que realmente requieren el servicio, no es para todo mundo y, además, ellos deberán de estar respaldados por resultados que les permitan ser destacados.

Además de la preparación deportiva, ¿qué más ofrece la Casa para Atletas?

Espacios de esparcimiento donde pueden hacer uso de su tiempo libre y ocuparlo de la mejor forma. Imagínenselos, ellos después de entrenar todo el día, que puedan dormir y quizás en esos momentos de aburrimiento también tengan un espacio donde se puedan divertir o puedan canalizarse a través de la sala de lectura o de juegos de mesa. A la par que están entrenando, también pueden seguir estudiando. Además, se tiene el servicio de comedor, lavandería e internet de alta velocidad a su disposición.

¿La Casa para Atletas podría expandirse a otros lugares del estado?

Estamos en la búsqueda de seguir fortaleciendo los centros regionales. Creo que iniciaríamos por el de Puerto Vallarta, donde haríamos un espacio para que los deportistas se puedan estar recuperando, y más allá del descanso o de darle este seguimiento adecuado para forjarse como atleta, que puedan desenvolverse como personas y crear herramientas de socialización.

Un año destacado para los jaliscienses

A lo largo del 2025, diversos atletas jaliscienses volvieron a destacar a nivel mundial. Tal fue el caso de Andrea Becerra en Tiro con Arco, Diego Villalobos en Natación Artística, las gemelas Lía y Mía Cueva en Clavados o Elizabeth Bourde en Flag Football. A pesar de ser deportistas en disciplinas completamente distintas, ellos tienen en común el hecho de representar con orgullo al estado poniendo en alto el nombre de Jalisco.

Para Carlos González, una de las claves más importantes para el éxito de estos deportistas ha sido el trabajo que los acompaña y el proyecto por parte de CODE Jalisco que los ha respaldado en toda su formación como atletas de alto rendimiento.

“Las claves, sin duda, sigue siendo el trabajo y la familia que está detrás de ellos, tanto la biológica como la familia del Code Jalisco. Es difícil que un deportista hoy en día pueda llegar a tener resultados internacionales sin la dualidad de entrenador-atleta. Entonces, eso requiere de un gran trabajo. Además, los atletas que destacaron este año no solo lo hicieron en lo deportivo.”

“Vemos a Diego Villalobos que también se ha convertido en un icono de la natación artística en este país rompiendo muchísimas barreras que pueden estigmatizar al deporte, siendo el primer hombre que visibiliza esta disciplina. O Elizabeth Bourde con un gran extraordinario trabajo a pesar de su lesión, viene recuperándose muy fuerte y en el fútbol flag consiguió un importante resultado. También está Miranda Grana que, no solamente establece el récord nacional, sino que la rompió el 200m dorso convirtiéndose en la primera mexicana medallista en una Copa del Mundo por la World Aquatics. Todos ellos, nos llenan de orgullo y son el reflejo de lo que se hace en Jalisco por el deporte.”

CT