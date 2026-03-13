Clásico Mundial de Beisbol: La eliminación de México fue una sorpresa para la gerencia del equipo

La eliminación de la Selección Mexicana del Clásico Mundial de Beisbol 2026 continúa generando reacciones dentro de la organización. Rodrigo López, gerente general del equipo nacional, compartió su postura luego de la contundente derrota frente a Italia, resultado que dejó fuera al conjunto mexicano en la fase de grupos del torneo.

El directivo reconoció que el resultado fue inesperado para la gerencia y el cuerpo técnico, encabezado por Benjamín Gil. A pesar del golpe deportivo, López aseguró que el equipo se siente tranquilo con la preparación realizada antes de la competencia, ya que el plan de trabajo previo se cumplió conforme a lo proyectado.

“Fue un resultado que no teníamos previsto, tanto desde la gerencia como desde todo el cuerpo técnico encabezado por Benjamín Gil. Considero que hicimos una buena preparación y por ese lado estamos tranquilos. Llegamos al último juego como lo habíamos planeado, pero nos tocó enfrentar a un equipo que venía con gran confianza después de vencer a Estados Unidos”, explicó López.

El gerente señaló que el desempeño de Italia también influyó en el desenlace, pues el equipo europeo llegó motivado al partido decisivo tras su triunfo previo ante la selección estadounidense, uno de los favoritos del torneo. Según López, el equipo mexicano no contemplaba un escenario de derrota, mucho menos de la forma en que se presentó en el diamante.

“Lo último que imaginábamos era perder, y menos de la forma en que ocurrió”, agregó el directivo, quien reconoció que la eliminación deja aprendizajes importantes para el futuro del representativo nacional.

Más allá del resultado inmediato, la dirigencia ya piensa en el siguiente Clásico Mundial de Beisbol y en los ajustes que podrían realizarse en la planificación. López indicó que uno de los objetivos será mantener la continuidad del actual proyecto deportivo, particularmente con Benjamín Gil al frente del equipo y con el mismo grupo de trabajo en la gerencia.

El dirigente explicó que contar con el mismo staff podría representar una ventaja significativa de cara a la próxima edición del torneo, ya que el equipo tendría mayor claridad sobre la preparación necesaria y las áreas que deben reforzarse.

“De cara al próximo Clásico podemos organizar mejor las cosas y elaborar un plan, pero al final siempre hay incertidumbre. Hubo peloteros que, a pocos días del torneo, decidieron no participar”, comentó López.

Asimismo, mencionó que el proceso de selección de jugadores será un aspecto clave en los próximos años. En ese sentido, señaló que la organización buscará trabajar en la elegibilidad de algunos peloteros con raíces mexicanas que podrían integrarse al representativo nacional en futuras competencias.

Entre los casos mencionados destacan los de Nick Gonzales y Joey Ortiz, peloteros que podrían sumarse al equipo mexicano si completan los procesos correspondientes y adquieren mayor experiencia internacional.

México cerró su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con un balance de dos victorias y dos derrotas. Con este resultado, el equipo volvió a quedar eliminado en la fase de grupos, una situación que ya había ocurrido en las ediciones de 2013 y 2017 del torneo. La dirigencia confía en que, con ajustes en la planificación y continuidad en el proyecto deportivo, el equipo pueda aspirar a mejores resultados en el futuro.

Dónde ver el Clásico Mundial de Beisbol hoy 13 de marzo

AFP

Dominicana frente a Corea

Corea del Sur, una nación que tuvo su primer contacto con el béisbol entre 1904 y 1905 y que cuenta con una liga profesional desde 1982, la KBO League, se caracteriza por mantener un estilo ofensivo muy definido. De cara a su enfrentamiento ante República Dominicana, el equipo asiático continuará apostando por su filosofía de juego: bateo de contacto, jugadas de “hit and run”, mover a los corredores por las bases y utilizar toques de sacrificio.

Corea del Sur vs. Dominicana

ESPN / 16:30 hrs.

AFP

Canadá, nuevo reto de EU

Estados Unidos estuvo cerca de quedar eliminado tras caer frente a Italia en su último partido de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, la derrota de México terminó dándole un respiro al equipo dirigido por Mark DeRosa.

Ahora, la novena estadounidense tendrá un nuevo desafío ante otro equipo que ha sorprendido en el torneo: Canadá, que llega con gran impulso después de quedarse con el primer lugar de su grupo por encima de Puerto Rico y de dejar fuera a Cuba.

Estados Unidos vs. Canadá