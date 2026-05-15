De cara al compromiso frente a Cruz Azul, el delantero de Chivas, Ángel Sepúlveda, aseguró que la designación de César Arturo Ramos como árbitro central es acertada, al considerarlo el mejor silbante del futbol mexicano y confiar en que permitirá un partido fluido y sin polémicas.

El atacante rojiblanco destacó la experiencia del nazareno mexicano y señaló que dentro del plantel existe confianza en que el encuentro se desarrollará con justicia, permitiendo que ambos equipos puedan enfocarse únicamente en lo futbolístico dentro de la cancha.

“Creo que ya todos lo han manifestado. Es él mejor, lo mejor que tenemos, es una realidad. Con todo el respeto. Obviamente, esperemos que sea así, que sea un partido que se deje jugar, que que haya espectáculo para el público. Obviamente, a ver, lo primero, que que no perjudiquemos a nadie. Creo que al final eso sería lo mejor, te digo, nadie se quiere equivocar, nosotros vamos a buscar hacer nuestro partido y vamos a buscar ganar mucho”, expresó.

El delantero señaló que el grupo está comprometido en competir al máximo y afrontar cada partido con intensidad, dejando de lado cualquier aspecto externo que no puedan controlar. EL INFORMADOR / A. Navarro

Sepúlveda reconoció que a lo largo del torneo sí han existido jugadas puntuales en las que Chivas se ha sentido afectado por decisiones arbitrales, aunque dejó claro que el equipo no se enfoca en ese tipo de situaciones y prefiere concentrarse en el trabajo dentro del terreno de juego.

El delantero señaló que el grupo está comprometido en competir al máximo y afrontar cada partido con intensidad, dejando de lado cualquier aspecto externo que no puedan controlar.

“Bueno, haber habido jugadas donde a lo mejor nos ha tocado esa mala fortuna. Lo vuelvo a repetir, nosotros nos enfocamos a nuestro trabajo. Obviamente, hay cosas que no podemos controlar ni manejar ni queremos hacerlo tampoco. El equipo está comprometido a dejar todo en la cancha, a ir jugada a jugada, a trabajar los partidos para para poder ganarlos y, bueno, te digo, vamos avanzando paso a paso, partido a partido. Bueno, mañana tenemos una gran oportunidad para seguir haciéndolo así”, comentó.

Asimismo, el atacante rojiblanco habló sobre lo especial que representa disputar este compromiso en el Estadio Jalisco, inmueble que considera una segunda casa para el plantel y un escenario lleno de historia para la institución.

Sepúlveda recordó que durante su infancia veía los encuentros de Chivas en ese estadio a través de la televisión, por lo que ahora poder jugar ahí representa una motivación extra y una oportunidad para construir nuevas historias con el club.

“A mí me tocó verlos en la televisión. Veía los partidos de Chivas. Creo que ahora es nuestra segunda casa, creo que que hay que hacernos sentir, hay que hacernos respetar en ella también. Creo que que lo vemos así, es una motivación donde vimos a nuestros hijos jugar, donde donde hay muchas anécdotas, que que uno le le tocó ver desde la televisión. Hoy nos toca a nosotros escribirlas y estamos listos”, finalizó.

MF