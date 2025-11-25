La Máquina de Cruz Azul se prepara para un enfrentamiento de alta intensidad contra Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX. Nicolás Larcamón, el director técnico de los celestes, anticipó ayer un duelo competitivo y cerrado, donde ambas escuadras buscarán imponer su propuesta ofensiva.

Lo que Larcamón espera de la serie de Liguilla entre Chivas y Cruz Azul

El entrenador de Cruz Azul expresó que Chivas es un rival exigente debido al estilo de juego de Gabriel Milito. Además, subrayó que su opinión sobre el Rebaño Sagrado no era una coincidencia, sino una convicción: "Sí, recuerdo esas declaraciones. En ese momento, hubo varios que me dijeron que estaba viendo o analizando para decir semejante declaración".

El argentino recordó que tuvo la razón. "El tiempo terminó perfilando a un equipo que mostró ser muy competitivo y quizá no alcanzaba los resultados que pretendía", dijo, al destacar la consistencia que las Chivas han logrado bajo el mando de Milito.

Incluso, reveló un intercambio de opiniones reciente con el técnico rojiblanco: "Recuerdo una charla posterior al partido con Gabriel, con Milito, donde se lo manifesté también". Para Larcamón, no hay sorpresa en que el Rebaño Sagrado haya encontrado estabilidad y ahora sea uno de los equipos más peligrosos.

En cuanto a su visión para esta fase final de eliminación, el entrenador del equipo cementero fue directo: "Dos equipos que van a intentar mucho ser protagonistas, que van a ambicionar maniatar al rival".

Además, reconoció el estilo similar entre ambos: "Conozco a Gabriel; lo he enfrentado en Chile, en Brasil y en México. Siempre es un perfil de intención muy parecido al que yo pretendo, por lo que va a ser una buena serie".

¿Cuándo juegan Chivas vs Cruz Azul?

Ayer por la mañana, la Liga MX confirmó las fechas y horarios para la serie entre Chivas y Cruz Azul, una de las más esperadas de los Cuartos de Final del Apertura 2025. La llave de la Liguilla abrirá en Guadalajara y cerrará en la Ciudad de México, luego de la reorganización del calendario pedida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, que pidió evitar la coincidencia entre partidos que se juegan en la misma zona metropolitana, y que llevará a que jueguen el único partido del día tanto en la ida como en la vuelta.

El choque entre los rojiblancos y celestes se perfila como uno de los más equilibrados de la fase final, dado el buen momento que atraviesan ambos equipos. La ida se disputará este jueves 27 de noviembre en el Estadio AKRON en Guadalajara, mientras que la vuelta será para el domingo 30, fecha elegida por Cruz Azul tras recibir la prioridad de elección por su posición en la Tabla General.

Fechas y horarios del partido en Guadalajara

Partido de Ida - Cuartos de Final del Apertura 2025

Fecha y hora: Jueves 27 de noviembre, 20:07 horas

Jueves 27 de noviembre, 20:07 horas Sede: Estadio AKRON

*Con información de SUN

