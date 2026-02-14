En el día en que prometieron amarse para siempre, Carla Hernández y Eduardo Domínguez cambiaron el protocolo tradicional de una boda por una celebración muy a su estilo: después de jurarse amor eterno en el altar, decidieron festejar su unión en la casa del equipo de sus amores, el Estadio AKRON, en el marco del Clásico Nacional.

Con traje y vestido de boda, los recién casados, ahora familia Hernández Domínguez, no pasaron desapercibidos entre la afición rojiblanca que se dio cita en el inmueble . Su presencia llamó la atención al llevar su pasión por los colores a otro nivel, celebrando su matrimonio de una manera poco convencional.

“Pues, saliendo de la boda, nos dio la idea de venirnos aquí a ver cómo está el ambiente. Tomamos unas pequeñas fotos nada más, para el recuerdo. Somos muy aficionados de Chivas y quisimos venir a celebrar aquí en el estadio”, reconoció Eduardo.

Aunque la historia parecía perfecta, hubo un detalle inesperado: no contaban con boletos para ingresar al partido y ver en acción al Rebaño Sagrado. Sin embargo, eso no opacó su entusiasmo, pues aseguraron que el simple hecho de estar en las inmediaciones del estadio hizo especial el momento.

“No, de hecho no contábamos con boletos. No estaba planeado venir al partido hoy, pero después de estar en la boda, el venir aquí se convirtió en la cereza en el pastel, ya que lo estamos disfrutando mucho”, revelaron.

La pasión por los colores del Guadalajara fue el hilo conductor de esta singular celebración . Compartir el amor por el equipo los impulsó a acercarse al estadio para vivir de cerca el ambiente del Clásico Nacional, algo que describen como lo más atrevido que han hecho por su club.

“Yo soy aficionado y ella también es 100 por ciento de Chivas; estoy tatuado de las Chivas. La verdad, esto fue de imprevisto. Ahorita fue como quien viene al estadio para ver cómo está el ambiente. Considero que esto ha sido lo más loco que hemos hecho por los colores de este club”, añadieron.

Finalmente, el novio se mostró optimista sobre el resultado del encuentro y confió en que el equipo sabrá aprovechar su condición de local. Incluso se animó a mencionar a los jugadores que espera sean determinantes en el marcador.

“A lo que se ve, el ambiente se va a poner bueno. El partido y las Chivas tienen que sacar el resultado aquí, sí o sí. Estamos en casa, tienen que ganar. Yo espero que marque la ‘Hormiga’, y también ahí está Richard Ledezma, para que se gane su lugar en la selección”, concluyó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV