Chivas muestra evolución táctica, pero aún debe aprender a cerrar los partidos: Enrique Contreras

El director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director del Instituto de Capacitación Futbolística (ICAFUT), Enrique Contreras Rebollo, analizó el desempeño de Chivas y Atlas tras el Clásico Tapatío, destacando la evolución táctica del conjunto rojiblanco, así como las áreas de mejora que aún presentan ambos equipos en el torneo.

Contreras señaló que Guadalajara ha mostrado crecimiento en su funcionamiento en los últimos partidos , especialmente por la capacidad de adaptarse a distintos escenarios durante el juego.

“Chivas ha mostrado una evolución en sus últimos encuentros. En los tres partidos más recientes, el equipo ha experimentado con diferentes variantes tácticas, en gran parte porque ha tenido que reaccionar tras comenzar perdiendo algunos encuentros, algo que no era habitual al inicio del torneo, cuando frecuentemente lograba marcar primero. Aun así, uno de los aspectos que Guadalajara deberá mejorar es la capacidad para cerrar los partidos con mayor tranquilidad. El equipo suele jugar bien y dominar varios tramos de los encuentros, pero muchas veces termina sufriendo más de lo necesario, precisamente porque no logra sentenciar los juegos cuando tiene la oportunidad”, reveló.

Ajustes tácticos de Guadalajara

De acuerdo con el analista, para este partido el Guadalajara realizó modificaciones importantes en su estructura táctica, particularmente en la zona del mediocampo.

“Para este encuentro, el Guadalajara presentó modificaciones en su estructura táctica respecto a partidos anteriores. El equipo mantuvo la línea de tres defensores, acompañados por dos carrileros por las bandas. No obstante, el ajuste principal estuvo en el mediocampo, donde se colocó a Fernando González como contención fijo, especialmente durante el primer tiempo. Delante de él aparecieron dos mediocampistas interiores, Roberto “Piojo” Alvarado y Omar Govea, mientras que en la zona ofensiva se optó por una dupla de ataque con Ricardo Marín “La Hormiga” González y Ángel Sepúlveda. La inclusión de Sepúlveda como titular no fue necesariamente una sorpresa, pero sí respondió al buen momento que vive el delantero”, señaló.

Variantes que marcaron el partido

Para Contreras, estas modificaciones permitieron que Chivas sorprendiera en algunos momentos del encuentro y encontrara soluciones ofensivas conforme avanzó el partido.

“Con esta variante táctica, Chivas logró sorprender en ciertos momentos al Atlas, ya que el esquema anterior era más previsible para su rival. Además, durante algunos lapsos del encuentro, particularmente cuando ya tenía el control del partido, el Guadalajara modificó su estructura para formar una línea de cinco defensores con un sistema cercano al 5-2-2-1, buscando mayor solidez defensiva sin renunciar al ataque.

“Con el paso de los minutos, la presión rojiblanca terminó rindiendo frutos. ‘La Hormiga’ González logró marcar el gol del empate, aunque previamente había desperdiciado una oportunidad clara. Más tarde, en el momento clave del partido, apareció Ángel Sepúlveda para marcar el gol que definió el encuentro, demostrando el motivo por el cual fue incorporado al equipo”, detalló.

El planteamiento del Atlas

En contraste, el especialista destacó que Atlas tuvo un inicio sólido gracias a un planteamiento enfocado en el orden táctico y el control del mediocampo.

“Durante el primer tiempo, Atlas logró ponerse en ventaja 1-0 gracias a un planteamiento táctico muy ordenado. El equipo apostó por cerrar los espacios en el mediocampo, acumulando hasta seis futbolistas en esa zona del campo. Con los jugadores de banda jugando hacia el interior, más los contenciones y los elementos ofensivos, el conjunto rojinegro logró cortar varios de los circuitos de juego de Chivas. La estrategia del Atlas también se basó en las transiciones rápidas de defensa a ataque; es decir, recuperar el balón y aprovechar los espacios para generar peligro al frente. Sin embargo, a pesar del marcador, Chivas fue el equipo que dominó gran parte del partido en cuanto a posesión e iniciativa ofensiva”, agregó.

Lo que debe mejorar el conjunto rojinegro

Finalmente, Contreras consideró que Atlas debe trabajar en fortalecer su funcionamiento colectivo , particularmente en el aspecto defensivo.

“En el caso del Atlas, el equipo deberá trabajar en mejorar su funcionamiento colectivo, especialmente en el aspecto defensivo. El conjunto rojinegro ha recibido varios goles en el torneo y, al no contar con una ofensiva tan contundente o amplia en opciones, esto le ha dificultado conseguir victorias con mayor frecuencia”, concluyó.

SV