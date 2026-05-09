Sábado, 09 de Mayo 2026

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Madre rojiblanca espera que Chivas le brinde el mejor regalo este 10 de Mayo

Entre nervios, ilusión y tradición familiar, aficionados rojiblancos viven con intensidad la esperanza de una remontada

Por: Freddy Ramírez

Maritza Reynoso celebró el Día de las Madres en el estadio y aseguró que ver a Chivas avanzar sería el mejor regalo este 10 de mayo. EL INFORMADOR/ F. RAMÍREZ.

Maritza Reynoso celebró el Día de las Madres en el estadio y aseguró que ver a Chivas avanzar sería el mejor regalo este 10 de mayo. EL INFORMADOR/ F. RAMÍREZ.

Guadalajara tiene un significado especial para muchas familias, y este 10 de mayo no fue la excepción para Maritza Reynoso, madre de familia y fiel seguidora del Rebaño, quien celebró el Día de las Madres acompañada de sus seres queridos en el estadio.

Con ilusión y esperanza, Maritza aseguró que el mejor regalo que podría recibir en esta fecha sería ver a Chivas avanzar a las semifinales.

“Yo creo que sería el mejor regalo que Chivas pase a la siguiente ronda. Sería el mejor regalo también para todos los que estamos aquí, deseosos de que Chivas alcance la siguiente ronda, ya que todos queremos la copa”, reveló.

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Para ella, asistir al estadio junto a su familia representa un momento especial y una tradición que disfruta profundamente, especialmente en una fecha tan significativa.

“Pues es algo bonito, porque vengo en familia, vengo con mis niños y con mi esposo y, pues, es algo muy bonito que disfruto mucho. En estos días hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar”, agregó.

Asimismo, reconoció que la pasión por Chivas se vive de manera intensa en casa, sobre todo en las horas previas a cada partido, donde los nervios y la emoción forman parte de la experiencia familiar.

“Mi esposo es muy fanático de Chivas y unas horas antes ya lo veo muy nervioso, le sudan las manos y está así, pero lo vivimos muy bonito. Es algo muy padre, una experiencia que se queda en tu corazón”, concluyó.

SV

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