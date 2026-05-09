Guadalajara tiene un significado especial para muchas familias, y este 10 de mayo no fue la excepción para Maritza Reynoso, madre de familia y fiel seguidora del Rebaño, quien celebró el Día de las Madres acompañada de sus seres queridos en el estadio.

Con ilusión y esperanza, Maritza aseguró que el mejor regalo que podría recibir en esta fecha sería ver a Chivas avanzar a las semifinales .

“Yo creo que sería el mejor regalo que Chivas pase a la siguiente ronda. Sería el mejor regalo también para todos los que estamos aquí, deseosos de que Chivas alcance la siguiente ronda, ya que todos queremos la copa”, reveló.

Para ella, asistir al estadio junto a su familia representa un momento especial y una tradición que disfruta profundamente, especialmente en una fecha tan significativa.

“Pues es algo bonito, porque vengo en familia, vengo con mis niños y con mi esposo y, pues, es algo muy bonito que disfruto mucho. En estos días hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar”, agregó.

Asimismo, reconoció que la pasión por Chivas se vive de manera intensa en casa , sobre todo en las horas previas a cada partido, donde los nervios y la emoción forman parte de la experiencia familiar.

“Mi esposo es muy fanático de Chivas y unas horas antes ya lo veo muy nervioso, le sudan las manos y está así, pero lo vivimos muy bonito. Es algo muy padre, una experiencia que se queda en tu corazón”, concluyó.

SV