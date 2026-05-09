Sábado, 09 de Mayo 2026

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Aficionados de Chivas mantienen la ilusión de una remontada ante Tigres

Seguidores rojiblancos expresaron su esperanza de que el equipo logre darle la vuelta a la serie

Por: Freddy Ramírez

Aficionados de Chivas confían en una remontada ante Tigres y mantienen viva la ilusión de avanzar en la Liguilla. EL INFORMADOR/ F. RAMÍREZ.

Aficionados de Chivas confían en una remontada ante Tigres y mantienen viva la ilusión de avanzar en la Liguilla. EL INFORMADOR/ F. RAMÍREZ.

La afición de Chivas mantiene intacta la esperanza de cara al duelo decisivo ante Tigres, confiando en que el equipo rojiblanco logre avanzar a la siguiente fase del torneo.

Mariana Navarro, seguidora del Rebaño, reveló que vive con entusiasmo la posibilidad de que Chivas avance a la siguiente ronda y aseguró que la ilusión nunca se pierde entre los aficionados.

“Pues las dos, pero más que nada ilusionada. Creo que todo buen seguidor de Chivas siempre está ilusionado. Ganen o pierdan, siempre estamos ahí y esperando lo mejor. Ojalá que el resultado sea favorable. Solo necesitamos dos goles para pasar gracias a la posición en la tabla, pero estamos esperando lo mejor”, señaló.

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De igual manera, compartió que conseguir boletos para el encuentro fue complicado, aunque considera que el esfuerzo valdrá la pena si llega la remontada rojiblanca.

“Ayer no podía dormir porque no podíamos conseguir boletos, pero al final sí se nos hizo, así que aquí estamos, esperando ahora sí lo mejor. Valió la pena la trasnochada buscando boletos. Chivas va a meter tres goles, tres para estar a la segura”, agregó.

Por su parte, Adrián Reynoso reconoció que la situación de los jugadores convocados a la Selección Mexicana le generó incertidumbre, aunque ver el regreso de algunos futbolistas le devolvió parte de la esperanza.

“Tigres es un buen rival y va a estar un poco complicado. Estuve muy nervioso, sobre todo con el tema de la Selección, de que si venían, no venían o se iban. Sí me ilusionó un poco ver que estaba la ‘Hormiga’ de regreso, pero al final no se dio”, concluyó.

SV

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