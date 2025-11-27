Chivas: ¿Cuánto vale el regalo que la Hormiga González recibió de Amaury Vergara?

El delantero de Chivas, Armando “Hormiga” González, recibió un regalo especial por parte de Amaury Vergara, presidente del Guadalajara, luego de convertirse en campeón de goleo del Torneo Apertura 2025, justo en la antesala del enfrentamiento de Cuartos de Final ante Cruz Azul.

El futbolista, de 22 años de edad, no ocultó su entusiasmo al recibir una figura de colección inspirada en uno de sus animes favoritos.

“Muy agradecido por este reconocimiento, está muy bonito y lo voy a poner en mi casa. Está épico, epicardo”, expresó el atacante, quien finalizó el torneo con 12 anotaciones.

Un detalle personalizado con referencia a Blue Lock

El obsequio consistió en una figura de Rin Itoshi, personaje principal del anime Blue Lock, una serie que mezcla la temática del futbol con el estilo de animación japonés. Amaury Vergara explicó que la pieza no fue fácil de conseguir, ya que, según sus propias palabras, la buscó “por todo Tokio”.

Debajo de la figura, se mandó elaborar una base de madera personalizada, en la que aparecen grabados el nombre del jugador, el escudo del club y una leyenda que destaca su título de campeón de goleo.

Amaury Vergara. EL INFORMADOR/ARCHIO

Polémica por el precio del regalo

El detalle generó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos seguidores valoraron el gesto por ser algo significativo para el jugador, otros criticaron el costo del obsequio y señalaron que esperaban un regalo de mayor valor.

De acuerdo con publicaciones en línea, la figura puede encontrarse en Amazon con un precio aproximado de mil 500 pesos (75 dólares). En otras tiendas de Estados Unidos, como la oficial de Crunchyroll, aparece en liquidación por alrededor de 700 pesos (35 dólares).

Entre las voces críticas destacó la de David Faitelson, quien comentó:

“¿Un detalle del Waldos o de la One Dollar Store? Mejor le hubiera regalado un auto”.

A pesar de los comentarios negativos, la reacción de González fue positiva. El delantero mostró alegría por recibir un objeto relacionado con sus gustos personales, dejando ver su lado más fanático de la cultura anime.

BB