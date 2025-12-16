El delantero Armando González renovó su contrato con Chivas hasta 2029. El campeón de goleo del Torneo Apertura 2025 extendió su permanencia con el Guadalajara, asegurando la continuidad de uno de los atacantes más determinantes del equipo.

A través de sus redes sociales, el club dio a conocer que la “Hormiga” seguirá en el Rebaño Sagrado por cuatro temporadas más.

“Hay grandes noticias para la Nación Rojiblanca, pues el Club Deportivo Guadalajara informa que Armando González renovó su vínculo contractual con la institución hasta 2029, con lo que se asegura la continuidad de un jugador clave dentro del proyecto deportivo y se reafirma la apuesta institucional por la consolidación de talento formado en casa”, informó el club.

El atacante, surgido de las fuerzas básicas de Chivas, tuvo un Apertura 2025 de ensueño: sus 12 goles fueron determinantes para el cierre del torneo y le permitieron coronarse como campeón de goleo individual.

Actualmente, la “Hormiga” se ha consolidado como un elemento clave para marcar la diferencia en momentos decisivos, llamando incluso la atención de Javier Aguirre, quien lo ha convocado en el proceso de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde su debut con el primer equipo, González ha mostrado un crecimiento sostenido en su rendimiento y comprensión del juego. Debutó en la Liga MX con Chivas el 13 de enero de 2024, frente a Santos, y desde entonces ha participado en 39 encuentros, en los que ha marcado 15 goles.

La renovación de Armando González representa un movimiento estratégico para el Guadalajara, al garantizar la permanencia de un futbolista con proyección, identidad rojiblanca y sentido de pertenencia.

Además, el proyecto encabezado por el estratega Gabriel Milito reafirma el compromiso del club con el desarrollo de talento surgido en casa y con la construcción de un equipo competitivo a largo plazo, perfilando a la “Hormiga” como uno de los referentes para los próximos torneos.

X/ @Chivas.

‘Oso’ González también renueva con Chivas

Además de la “Hormiga”, el experimentado mediocampista Rubén González renovó su contrato con Chivas hasta 2028, tras un desempeño constante y su liderazgo en las últimas temporadas.

A lo largo de su trayectoria en la Liga MX, el "Oso” ha disputado 250 partidos, 115 de ellos con el Rebaño Sagrado, cifras que reflejan su experiencia y compromiso con la institución. Formado en la cantera rojiblanca, González debutó en Primera División con Chivas durante la Jornada 8 del Clausura 2013, en un duelo frente a León.

X/ @Chivas.

SV