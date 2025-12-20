Chivas acertó con sus refuerzos de cara al Clausura 2026, asegura 'Pulpo' Zúñiga

Con la llegada de Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, el Guadalajara ha reforzado algunas líneas de su plantel de cara al Torneo Clausura 2026. Para el analista de Fox Sports en Estados Unidos y exjugador rojiblanco, Martín Zúñiga, la elección de refuerzos por parte de Chivas ha sido inmejorable, debido a la calidad y al perfil de cada uno de los nuevos elementos.

En entrevista con EL INFORMADOR, el “Pulpo” Zúñiga analizó las incorporaciones del Rebaño Sagrado y consideró que se trata de contrataciones acertadas, acordes con las necesidades del equipo que dirige Gabriel Milito para la próxima campaña.

Brian Gutiérrez, un fichaje seguro para el mediocampo

En su labor como analista de la MLS en Estados Unidos, el exarquero del Guadalajara destacó que Brian Gutiérrez es una incorporación segura, a pesar de su juventud, gracias a su rendimiento en el mediocampo y a la forma en la que puede complementar la dinámica del actual Chivas.

“Es un fichaje seguro. Es un futbolista que te da muchas variantes: puede iniciar por el centro o jugar por fuera, en cualquiera de los dos costados. Es una herramienta muy amplia que seguramente ayudará bastante al equipo. Es un jugador dinámico, y Chivas necesita ser un equipo dinámico. Cuando hablo de dinámica me refiero a buena conducción, buenos contactos con el balón, pases precisos y buenas recepciones”, señaló.

Asimismo, Zúñiga subrayó que la versatilidad, técnica, capacidad goleadora y visión asistidora son las principales virtudes del mediocampista.

“Es mediocampista ofensivo, pero en realidad es un futbolista muy versátil. Puede jugar en cualquier zona del mediocampo: por derecha, por izquierda o por el centro. No tiene problema con el recorrido box to box, el ida y vuelta constante. Técnicamente es bueno; no solo aporta llegada y cuota goleadora, sino que también es un gran asistidor. Puede jugar entre líneas cuando se necesita y eso lo convierte en un futbolista muy completo, además de que todavía es muy joven”, agregó.

Sepúlveda y Marín elevarán la competencia ofensiva

Sobre los refuerzos en ataque, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, el analista destacó que ambos aportarán experiencia y elevarán la competencia interna en el plantel rojiblanco.

“Me parecen excelentes incorporaciones. Chivas había adolecido de algo fundamental: competencia en cada posición. El club ha apostado mucho por jóvenes, pero a veces queremos que maduren de la noche a la mañana, y eso no funciona así. La llegada de Sepúlveda y Marín es clave porque aportan experiencia”, explicó.

Para Zúñiga, la incorporación del “Cuate” Sepúlveda y de Marín será determinante en la lucha interna por un lugar en el ataque, especialmente para Armando González, además de ofrecer variantes ofensivas de las que el equipo había carecido en los últimos torneos.

“Sepúlveda viene de Cruz Azul, donde jugó bajo mucha presión y compitió con el ‘Toro’ Fernández, lo cual no es poca cosa. Ahora le tocará competir con la ‘Hormiga’, e incluso no sería raro verlos juntos en algún momento, con doble nueve. Es un delantero ideal para el futbol actual: presiona, incomoda a los defensores y participa en el juego colectivo. Evidentemente, siempre quieres que no pierda la referencia del área, pero hoy todos deben participar y él lo hace muy bien. En Cruz Azul fue un jugador de mucho valor y por eso llegó a ser titular indiscutible”, comentó.

En el caso de Marín, Zúñiga señaló que enfrentará una exigencia distinta por el contexto que representa Chivas.

“Ricardo Marín ahora tendrá una presión mayor: el aficionado de Chivas ya lo reconoce y espera más de él. De ahí para arriba. Eso implica un ajuste mental y futbolístico. En ese sentido, tener competencia detrás, como González o Sepúlveda, le ayudará a mantenerse enfocado”, sentenció.

Armando González, titular con mayor responsabilidad

Finalmente, el exguardameta consideró que la “Hormiga” será la cabeza del ataque rojiblanco, aunque ahora con una exigencia distinta tras lo mostrado el semestre pasado, en el que se coronó campeón de goleo.

“Creo que Armando se ha ganado la confianza. Haber sido campeón de goleo la temporada pasada le da argumentos para iniciar como titular, siempre y cuando las lesiones lo respeten. Pero no olvidemos que, futbolísticamente, sigue siendo joven. La madurez no siempre va de la mano con la edad; hay jugadores que maduran antes y otros después. Ahora tendrá una presión extra, porque la gente ya sabe de lo que es capaz tras conseguir el título de goleo”, concluyó.

Alineación ideal de Chivas: Raúl Rangel; Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, José Castillo, Brian González; Omar Govea, Fernando González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.

SV