'Chepo' de la Torre critica al futbol mexicano por el aumento de extranjeros en la liguilla

José Manuel “Chepo” de la Torre lanzó una crítica al rumbo que ha tomado el futbol mexicano, particularmente por las decisiones reglamentarias que permiten un mayor número de extranjeros en la liguilla, situación que, a su juicio, prioriza intereses particulares por encima del desarrollo de la Selección Mexicana.

El exdirector técnico del Tricolor señaló que estas medidas benefician a los clubes en el corto plazo, pero no necesariamente fortalecen al futbol nacional ni a sus jugadores jóvenes.

“Están jugando para sus beneficios y no para el beneficio de la Selección Mexicana. No le va a perjudicar a las Chivas (el jugar sin seleccionados en la liguilla). Yo creo que es la gran oportunidad que tienen los jóvenes de presentarse”, afirmó.

De la Torre recordó su etapa al frente del Guadalajara en 2006, cuando el equipo estuvo cerca de disputar una final con una base de futbolistas jóvenes que incluso provenían del entonces equipo filial, el Tapatío, que militaba en la liga de ascenso.

“Nosotros nos quedamos a una jugada de estar en una final con un equipo que venía jugando en la liga de ascenso, en Tapatío”, rememoró.

Para el “Chepo”, el camino correcto para elevar el nivel del futbol mexicano pasa por el trabajo constante con fuerzas básicas y por generar competencia interna entre jóvenes talentos, en lugar de recurrir al incremento de jugadores extranjeros.

“Eso es parte de lo que se tiene que hacer en los equipos normalmente: trabajar mucho con los jóvenes, tener mayor cantidad de jugadores que estén apretando, y con eso, de manera natural, va a subir el nivel de tu Selección Mexicana”, concluyó.

