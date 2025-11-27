Charros vence a Mexicali y evita la barrida en casa

Con una actuación magistral de Mateo Gil, que se fue de 4-4, los Charros de Jalisco derrotaron 3-1 a los Caballeros Águila de Mexicali en un duelo de pitcheo celebrado en el estadio Panamericano, con lo que la novena tapatía evitó la barrida y le dio una alegría a la afición que respondió en las gradas del inmueble zapopano.

A pesar del triunfo ante los cachanillas, Jalisco no logró abandonar el sótano de la segunda vuelta, donde registra 1 triunfo y 2 derrotas; en la tabla general, el equipo sigue en la pelea por un puesto en playoffs con 21 victorias y 17 descalabros.

En la lomita, Alemao Hernández se vistió de gala: lanzó seis entradas, permitió dos hits, ponchó a uno y no admitió carreras, con lo que se llevó la victoria. Por su parte, el estadounidense CJ Van Eyk cargó con la derrota tras lanzar cinco entradas completas, en las que permitió seis hits, tres carreras, otorgó dos bases por bola y recetó cuatro ponches. Trevor Clifton se adjudicó el rescate.

Jalisco pegó primero y con contundencia. En la parte baja del primer inning, Mateo Gil y Bligh Madris se embasaron, y Julián Ornelas los mandó a la registradora con un sencillo al jardín derecho. Mexicali no logró reponerse.

En el tercer capítulo, Charros volvió a hacerse presente en el marcador: un sencillo de Ornelas permitió que Mateo Gil anotara con comodidad y ampliara la ventaja, sentenciando de forma temprana el resultado. A partir de ahí, el duelo de pitcheo se mantuvo parejo.

Mexicali intentó reaccionar en la parte alta de la séptima entrada, cuando Phillip Evans anotó tras un sencillo productor de Alex Mejía, pero la reacción fue insuficiente para inquietar a los locales.

Ahora, los Charros buscarán comenzar con el pie derecho su gira por tierras nayaritas, cuando se midan en la serie inaugural ante los Jaguares de Nayarit en el estadio Coloso del Pacífico, en busca de su primera serie ganada en la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.