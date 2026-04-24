Charros pega primero ante Durango en duelo de estrategias

La Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) vivió una noche de gala en Zapopan. En un enfrentamiento donde los lanzadores dictaron el ritmo y el suspenso se mantuvo hasta el último out, los Charros de Jalisco se impusieron 2-1 a Caliente de Durango, logrando así la ventaja en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Panamericano.

Desde el primer lanzamiento, quedó claro que el "Charropark" sería testigo de un auténtico duelo de serpentinas. El abridor albiazul, Zac Grotz, ofreció una cátedra de control al trabajar durante cinco entradas completas. Grotz apenas permitió tres imparables, no concedió anotaciones y ponchó a cinco enemigos, actuación que le valió su segundo triunfo del año. Por la visita, Jorge García no se quedó atrás, manteniendo a raya a la artillería jalisciense durante cinco episodios donde solo permitió una rayita, dejando el juego en manos de los relevistas.

La pizarra se movió temprano en favor de los locales. En la misma primera entrada, el panameño Allen Córdoba demostró su capacidad en momentos de apremio al conectar un doblete productor que mandó a Jared Walsh a la registradora. La ventaja mínima prevaleció hasta la sexta baja, cuando la agresividad de Charros rindió frutos; tras un sencillo de Willie Calhoun, Córdoba aprovechó un lanzamiento descontrolado del pitcheo duranguense para descolgarse desde la antesala y poner el 2-0 momentáneo.

Sin embargo, Durango no bajó los brazos. En el séptimo capítulo, la tensión invadió el diamante cuando Webster Rivas castigó un envío para remolcar a David Hensley, recortando la distancia a una sola carrera. Fue entonces cuando el bullpen de Jalisco sacó la casta; la labor de relevo culminó con una sólida intervención de AJ Puckett, quien cerró la puerta a cualquier intento de remontada para acreditarse su primer salvamento de la temporada.

A pesar de que ambas escuadras terminaron igualadas con siete imparables por bando, la diferencia radicó en la ejecución del pitcheo tapatío y el bateo oportuno en los albores del juego. Con este triunfo, Jalisco confirma su buen momento defensivo y se prepara para el segundo de la serie este sábado 25 de abril a las 18:00 horas. El duelo monticular promete emociones fuertes con el tapatío Luis Iván Rodríguez por los Charros, enfrentando al experimentado Elián Leyva por el equipo de Caliente.

MF