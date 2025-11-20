Charros es barrido en casa por los Jaguares

Los Jaguares de Nayarit sacaron la escoba en su visita a Jalisco para propinarle a los Charros su primera barrida en el estadio Panamericano. Con lanzamientos endebles y sin poder sostener la ventaja una vez más, la novena de Benjamín Gil sucumbió en el tercer juego ante el conjunto nayarita por una pizarra de 5-3.

Tras un comienzo tenso en el que ninguna de las dos escuadras pudo sorprender el pitcheo de sus rivales, fueron los Charros de Jalisco quienes pudieron hacer daño primero con Julián Ornelas bateando un doble productor que llevó a su hermano, Tirso, a la caja registradora en la parte baja de la tercera entrada.

Al siguiente turno, Reynaldo Rodríguez se presentó con determinación para conectar el primer cuadrangular para Charros en la serie ante Jaguares que, además, se llevó por delante a Julián para triplicar la ventaja y aspirar a la victoria que les permitiera evitar la barrida.

Cuando aparentemente todo estaba controlado bajo la serpentina de Ronald Medrano, en el quinto inning José Félix conectó un doble que llevó a Randy Romero a tocar el plato. Inspirados en el ataque, Jaguares recortó aún más la distancia gracias a que Carlos Sepúlveda también sacó un batazo de dos estaciones que llevó a Félix a tierra prometida.

Ese par de anotaciones ocasionaron que Medrano se bajara de la lomita después de cuatro entradas y un tercio de labor con registro de seis imparables, dos pasaportes y apenas dos abanicados. En su lugar, se subió Miguel Aguilar, quien pudo contener a la ofensiva visitante en el cierre del capítulo.

Sin embargo, el relevo de Jalisco no estuvo a la altura, y en el sexto episodio, José Félix se volvió a mostrar certero con el bat y consiguió conectar un sencillo para que Niko Vasquez fuera el hombre encargado de emparejar la pizarra.

En el octavo rollo, Gerardo Carrillo se subió al montículo con la obligación de dominar a los peloteros visitantes, pero falló en su misión. Jaguares consiguió dos rayitas que sentenciaron el juego, luego de que Ricardo Valenzuela bateara un cuadrangular en solitario y Randy Romero un sencillo productor que consumó la victoria para Nayarit.

Con este resultado, los Charros de Jalisco acumularon su tercera barrida en contra en la campaña y cuentan con un récord de 17-15. Este viernes 21 de noviembre visitarán la casa de los Yaquis de Obregón para disputar la última serie de la primera vuelta del calendario.

