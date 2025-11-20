Charros de Jalisco pierde la serie en casa contra Jaguares de Nayarit

Los Charros de Jalisco sufrieron una derrota contundente 10-3 en el segundo juego de la serie frente a Jaguares Nayarit, disputado en el estadio Panamericano.

El cuadro Nayarita inició de gran manera, con una ofensiva consistente desde la primera entrada: Carlos Sepúlveda abrió con hit y se robó la segunda base, mientras Jacob Rhinesmith recibió base por bolas. Jesse Castillo conectó un doble que impulsó dos carreras y, más adelante, sencillos de Niko Vásquez y Brandon Villarreal permitieron que Castillo anotara.

Jalisco intentó reaccionar, pero la defensa y los lanzadores nayaritas controlaron la entrada, dejando a los visitantes con la primera desventaja en el marcador: 3-0.

El control de Nayarit se mantuvo durante las entradas intermedias. En la quinta entrada, Cristopher Gastelum conectó un doble que, sumado a errores de Jalisco y un elevado de sacrificio, permitió que Nayarit anotara otra carrera, aumentando la presión sobre los Charros.

La sexta entrada marcó un punto decisivo: Niko Vásquez inició con un doble, seguido por un jonrón de Brandon Villarreal que amplió la ventaja. Randy Romero se embasó con sencillo, se robó segunda y avanzó a tercera con un lanzamiento desviado, y un doble de César Mendoza impulsó otra carrera.

Más tarde, un elevado de sacrificio de Francisco Acuña permitió a Mendoza anotar, mientras Jacob Rhinesmith, Ricardo Valenzuela y Jesse Castillo aprovecharon errores defensivos para embasarse, aunque Vásquez cerró la entrada ponchado.

Jalisco trató de reaccionar en los innings siguientes, con sencillos de Brandon Villarreal y algunos embasamientos por error, pero la defensa sólida de Nayarit limitaron cualquier intento de remontada.

La octava entrada fue definitiva: con cambios de lanzador por parte de Jalisco, Nayarit volvió a golpear con hits oportunos y errores defensivos del rival, permitiendo que Jacob Rhinesmith y Jesse Castillo impulsaran más carreras y establecieran el marcador final en 10-3.

Este jueves 20 de noviembre el duelo continuará en el diamante de juego zapopano, por lo que los Charros tendrán la oportunidad de evitar que los barran en la serie cuando se juegue el tercer encuentro, programado a iniciar a las 19:30 horas.

