MLB premia a managers del año

Stephen Vogt de Cleveland ganó su segundo premio consecutivo al Manager del Año de la Liga Americana y Pat Murphy de Milwaukee repitió el honor en la Nacional.

Vogt recibió 17 de los 30 votos para el primer lugar por parte de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos, superando a John Schneider de Toronto y Dan Wilson de Seattle. La votación se llevó a cabo antes de la postemporada y los resultados se anunciaron ayer por la noche.

Murphy obtuvo 27 votos para el primer lugar. Terry Francona de Cincinnati fue segundo, seguido por Rob Thomson de Filadelfia.

Vogt, de 41 años, llevó a Cleveland a su segundo título consecutivo de la División Central de la Liga Americana en su segunda temporada a cargo. Jugó en las Grandes Ligas durante diez años y se retiró después de la temporada 2022. Tuvo un período de un año como entrenador del bullpen de Seattle y fue contratado por los Guardianes en noviembre de 2023.

Murphy guio a Milwaukee a un récord de 97-65, el mejor de las Grandes Ligas este año, estableciendo un récord de franquicia en victorias. Los Cerveceros estaban en segundo lugar de la División Central de la Liga Nacional a principios de julio antes de superar a los Cachorros de Chicago con una notable racha de 29-4 que incluyó una racha de 14 victorias consecutivas, otro récord de la franquicia.