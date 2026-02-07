Atlas rescata agónico empate ante Pumas en una noche de errores y drama en el Jalisco

La mística del "A lo Atlas" se hizo presente una vez más en la grama del Estadio Jalisco. En un encuentro marcado por las pifias individuales y un cierre cinematográfico, los rojinegros rescataron un empate 2-2 ante los Pumas de la UNAM , gracias a un cabezazo salvador de Manuel Capasso en el último suspiro del partido.

El duelo, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026, fue un auténtico manual de lo que el nerviosismo puede provocar en el futbol de élite. A pesar de que el Atlas de Diego Cocca dominó la posesión y generó las opciones más claras en la portería defendida por el histórico Keilor Navas, la falta de contundencia y los errores puntuales en defensa estuvieron a punto de costarles los tres puntos.

El marcador se abrió al minuto 34, cuando Pedro Vite adelantó a los universitarios tras una desatención colectiva de la zaga rojinegra. Sin embargo, la respuesta local llegó al 42’ mediante Mateo García, quien aprovechó un error grosero de Keylor Navas; el legendario guardameta costarricense no logró controlar un balón de rutina, permitiendo la igualada momentánea.

La polémica arbitral no tardó en aparecer cuando el silbante Abraham Camacho decretó un penal dudoso a favor de la visita en el tiempo añadido. Juninho no perdonó desde los once pasos al ‘45+6, enviando a Pumas al descanso con una ventaja que, por lo visto en la cancha, parecía excesiva.

El segundo tiempo fue un desfile de oportunidades desperdiciadas. Camilo Vargas estuvo cerca de protagonizar un "oso" monumental tras una mala salida , pero el error fue eclipsado por Robert Morales. El delantero paraguayo, con la portería abierta y dos defensas tendidos en el césped, estrelló su disparo de forma increíble en el travesaño, perdonando el gol que hubiera sentenciado el encuentro.

Atlas, que disputaba su primer partido tras la salida de Uros Durdevic, demostró que el funcionamiento colectivo sigue intacto pese a la ausencia de su referente. La presión asfixiante rindió frutos al minuto 90, cuando Manuel Capasso se elevó en el área chica para conectar un sólido testarazo que venció a Navas y desató la euforia en la Fiel.

Con este resultado, los Zorros llegan a 10 unidades, manteniéndose en la parte alta de la tabla con solo un descalabro en cinco juegos . Pumas, por su parte, alcanza los nueve puntos, pero se va de Guadalajara con el sabor amargo de haber dejado escapar la victoria debido a su incapacidad para liquidar a un rival que nunca dejó de creer.

ALINEACIONES

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

(88’ 251. L. Gamboa)

13. Gaddi Aguirre

21. Rodrigo Schlegel

28. Manuel Capasso

199. Sergio Hernández

MEDIOCAMPISTAS

27. Víctor Ríos

(72’ 10. G. Del Prete)

26. Aldo Rocha

58. Arturo González

(46’ 11. D. González)

DELANTEROS

8. Mateo García

(72’ 15. P. Ramírez)

19. Eduardo Aguirre

D.T. Diego Cocca

PUMAS

PORTERO

1. Keilor Navas

DEFENSAS

19. Jesús Rivas

5. Rubén Duarte

6. Nathanael Ananias

77. Álvaro Angulo

MEDIOCAMPISTAS

21. Uriel Antuna

(88’ 9. G. Martínez)

14. César Garza

33. Jordan Carrillo

(63’ 215. A. Azuaje)

45. Pedro Vite

DELANTEROS

23. Olavio Vieira dos Santos

(72’ 22. A. Medina)

31. Robert Morales

(88’. 7. R. López)

D.T. Efraín Juárez

SV