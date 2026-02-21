Llegó el momento. La preparación de semanas y meses se verá reflejada en el desempeño de los 23 mil corredores del Medio Maratón de Guadalajara , cada uno con una historia, motivación y experiencia diferentes. Algunos tienen el reto de superar su marca; otros lo viven como una tradición para disfrutar; unos debutan en la Perla Tapatía o en la distancia, y hay quienes lo usan para convivir con su equipo y sus amigos.

Fernando Santana vive su segunda edición de la carrera en la ciudad, donde ha logrado su mejor tiempo y quiere bajar aún más su cronómetro. “Es una experiencia bonita, encuentras experiencias y gente diferente. Me preparé durante cuatro o cinco meses con un equipo juvenil”, comentó Fernando.

Para Betty Montante, de San Luis Potosí, correr en las calles de Guadalajara tiene un sabor especial, ya que, tras conquistarlas hace dos años con su hija, ahora ambas vienen con el entusiasmo de haber superado una lesión. “Acompañé a mi hija por sus 21 años, 21 por 21. Estuvimos lesionadas las dos; fue un año muy difícil y es recuperar y demostrar que estamos listas otra vez. Entrenamos durante cuatro meses en subidas, en el cerro, en carretera y en distancias largas”.

Zahid estará acompañado por su equipo en su tercera participación en el 21K de Guadalajara, lo que le sirve de inspiración para completar la ruta. “Motivarlos a cumplir sus objetivos, acompañarlos y que sea más disfrutable es lo que más me motiva. Es un buen medio, hay buena organización y muy buena vibra. Hicimos un ciclo de entrenamiento de meses, semana tras semana. Algunos venimos más a disfrutarlo; la mayoría viene a debutar en la distancia y otros a repetirla”.

Betania Covián viene de Bahía de Banderas y hará su debut en la prueba tapatía, aunque ya tiene experiencia en la ciudad y en Vallarta con otras competencias. “La ruta me parece interesante, con lugares típicos que me gustaría recorrer, y siempre se disfruta un medio maratón en Guadalajara por la organización. Yo vengo a disfrutar, correr, ver a la gente emocionada y espero eso”.

Para Fernando y Carlos, venir a la ciudad le añade un toque nostálgico a su primera carrera, luego de haber hecho la universidad en Guadalajara y despedirse eventualmente. Ahora correrán con buenos recuerdos de lo que vivieron. “Es el primer medio maratón que corremos; estoy emocionado porque es la primera carrera. Ya no vivimos aquí, pero lo hicimos en la universidad y es muy significativo para nosotros”, comentó Fernando. “Tengo muchas expectativas; siento que va a ser una buena participación porque nos hemos preparado bien. Vamos a recorrer calles que solíamos recorrer cuando vivíamos aquí y me parece una bonita idea”, expresó Carlos.

Así, para cada uno, la carrera de este domingo representará una meta cumplida con diferente sabor y, sin importar la mucha, poca o nula experiencia, la recomendación común para todos los presentes fue “disfrutar” : el proceso, el recorrido y el esfuerzo que hicieron para llegar. Escuchar el cuerpo durante la nueva ruta y tomarlo con calma y paciencia para cruzar la meta.

