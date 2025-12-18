Chivas confirma el regreso de Ángel Sepúlveda

El Guadalajara ha dado un golpe de autoridad en el mercado invernal al hacer oficial el regreso de Ángel Sepúlveda. El "Cuate" vuelve a la Perla Tapatía para vivir una segunda etapa con el Rebaño Sagrado, pero lo hace en un contexto radicalmente opuesto al de su primera estancia en 2018. Aquella vez, su paso fue fugaz y discreto; hoy, llega convertido en uno de los delanteros más letales del país.

Sepúlveda aterriza en Verde Valle tras una etapa brillante con Cruz Azul. Con 107 partidos disputados y una cuota de 39 goles y 12 asistencias, el atacante no solo aportó números, sino jerarquía. Su palmarés reciente lo avala como un refuerzo de lujo: llega como el vigente campeón y goleador de la Copa de Campeones de la Concacaf, un título que le permitió demostrar su capacidad para cargar con la responsabilidad ofensiva en escenarios de alta presión.

La urgencia de Chivas por un "nueve" nominal es evidente. Tras la salida definitiva de figuras históricas y mediáticas como Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido, el equipo dirigido por Gabriel Milito necesitaba un hombre que garantizara presencia en el área y conocimiento pleno de la liga. Sepúlveda no llega con la promesa de adaptación, sino con la realidad de un presente goleador que le permitirá pelear de tú a tú la titularidad.

El reto no será sencillo, pues el "Cuate" deberá competir internamente con la juventud y el empuje de Armando “Hormiga” González, la joya de la cantera, y con la experiencia de Ricardo Marín, quien también retorna al club tras un paso productivo por Puebla. A sus 34 años, Ángel Sepúlveda asume este desafío como el punto culminante de su carrera: la oportunidad de saldar su deuda pendiente con la camiseta rojiblanca y consolidarse como el hombre gol que el Rebaño tanto ha añorado.

Carrera y trayectoria

Debut profesional: Debutó en 2010 con Monarcas Morelia.

Equipos: Ha recorrido gran parte del fútbol mexicano vistiendo las camisetas de Morelia, Toros Neza (Ascenso), Atlante, Querétaro (tres etapas), Chivas (2018), Necaxa, Tijuana y Cruz Azul.

Logros con Cruz Azul (2023-2025): Se convirtió en el referente ofensivo de la "Máquina". Disputó 107 partidos, donde registró un balance de 39 goles y 12 asistencias.

Éxito internacional: En 2025, alcanzó la cima de su carrera al ganar la Concacaf Champions Cup con Cruz Azul, torneo donde fue el Campeón de Goleo (9 anotaciones) y nombrado MVP (Jugador Más Valioso), superando en impacto a figuras como Lionel Messi.

