Atlas confirma sus primeras bajas rumbo al Apertura 2026

Los rojinegros del Atlas comenzaron con la reestructuración de su plantel de cara al Apertura 2026 y este miércoles hicieron oficiales las salidas de Diego González, Eduardo Aguirre y César Ramos, quienes dejaron de formar parte del primer equipo.

La institución tapatía dio a conocer la noticia mediante un comunicado difundido en redes sociales y plataformas oficiales , donde señaló que los tres futbolistas concluyeron su etapa con el club tras participar en distintos torneos de la Liga MX.

“Los jugadores Diego González, Eduardo Aguirre y César Ramos han concluido su etapa con el Primer Equipo de Atlas FC”, informó la directiva rojinegra en el mensaje publicado.

Con estas bajas, Atlas comienza los ajustes de plantilla después de finalizar el Clausura 2026, torneo en el que el equipo no logró consolidarse dentro de los puestos protagonistas del campeonato y en el que también hubo cuestionamientos sobre el funcionamiento colectivo.

En el caso de Diego González, el mediocampista paraguayo tuvo actividad durante el último año futbolístico y apareció en varios encuentros como titular. El jugador sudamericano llegó al conjunto rojinegro como parte de la renovación del plantel y se desempeñó principalmente en labores ofensivas y de generación de juego.

Por su parte, Eduardo “Mudo” Aguirre concluyó su ciclo luego de varias etapas marcadas por lesiones y periodos de irregularidad. El delantero mexicano arribó procedente de Santos Laguna y, aunque tuvo minutos importantes en distintos torneos, no consiguió establecer continuidad dentro del esquema rojinegro.

La tercera salida confirmada fue la del portero César Ramos, que también integró el plantel del Atlas durante el último año y que tuvo participación en convocatorias y encuentros oficiales bajo la dirección técnica de Gonzalo Pineda, no así con Diego Cocca.

En el mismo comunicado, Atlas agradeció el profesionalismo y compromiso mostrado por los tres jugadores durante su permanencia en la institución y les deseó éxito en sus próximos proyectos deportivos.

Se espera que en los próximos días la directiva rojinegra continúe anunciando movimientos, tanto de bajas como de posibles incorporaciones, rumbo al siguiente semestre del futbol mexicano, sobre todo, sabedores de que será Grupo PRODI, quien arme al plantel.

Diego González, Eduardo Aguirre y César Ramos finalizan etapa con Atlas FC.



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SV