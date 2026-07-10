Atlas concluyó este viernes su etapa de partidos de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 con una derrota de 4-3 frente al Puebla , en un encuentro disputado en las instalaciones de la Academia AGA y que sirvió como el último ensayo antes del inicio de la competencia oficial.

El compromiso se desarrolló en un formato de cuatro tiempos de 40 minutos, una modalidad utilizada por ambos cuerpos técnicos para repartir minutos entre la mayoría de sus futbolistas y continuar afinando detalles tácticos de cara al arranque del certamen.

Los goles rojinegros fueron obra de Sergio Hernández, Rivaldo Lozano y José Martín, en un partido que dejó sensaciones mixtas para el conjunto dirigido por Diego Cocca. Si bien el equipo volvió a mostrar capacidad ofensiva, también evidenció aspectos por corregir en la zona defensiva antes del comienzo de la Liga MX.

Números de la pretemporada en la Academia AGA

Con este compromiso, Atlas dio por terminada una pretemporada en la que disputó tres encuentros amistosos en la Academia AGA. El balance fue de una victoria, un empate y una derrota.

La Academia abrió esta etapa con un empate sin anotaciones frente a Necaxa, posteriormente goleó 5-0 a Tepatitlán FC y finalmente cayó por la mínima diferencia ofensiva ante Puebla, resultados que permitieron al cuerpo técnico observar variantes, probar a elementos jóvenes y dar continuidad a varios de los refuerzos que se incorporaron para el nuevo semestre.

Durante las últimas semanas, el equipo trabajó de manera intensa en aspectos físicos, tácticos y futbolísticos, con el objetivo de llegar en condiciones óptimas al inicio del torneo. La pretemporada también permitió consolidar la adaptación de jugadores como Ryan Mmae, Luís Henriques de Barros, Milton Valenzuela y Luis Esteves, quienes apuntan a tener participación importante en el Apertura 2026.

Rumbo al debut oficial

Ahora, el plantel rojinegro cambiará el enfoque hacia la competencia oficial. El cuerpo técnico aprovechará los últimos entrenamientos para definir la alineación con la que enfrentará su presentación en el campeonato y realizar los ajustes derivados del amistoso ante los Camoteros.

El siguiente compromiso para Atlas será ya por los tres puntos. Los Zorros debutarán el próximo viernes 17 de julio, cuando visiten a León en el Estadio Nou Camp, dentro de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026.

Con la pretemporada concluida, el margen de pruebas terminó para el conjunto rojinegro. A partir de la próxima semana comenzará la competencia oficial, donde Atlas buscará trasladar al torneo el funcionamiento trabajado durante varias semanas en la Academia AGA y comenzar el semestre con un resultado positivo en condición de visitante.

NG