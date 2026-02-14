Chivas vs América: Así puedes conseguir Amazon Prime Video gratis para ver el Clásico Nacional

El partido entre Chivas y América, correspondiente al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, será transmitido en exclusiva por Amazon Prime Video en México , por lo que los aficionados necesitarán una suscripción activa para acceder a la señal.

Para quienes no cuentan con una cuenta vigente, la plataforma ofrece la posibilidad de activar un periodo de prueba gratuito. Generalmente, Amazon brinda 30 días sin costo para nuevos usuarios, lapso durante el cual se puede acceder al catálogo completo de Prime Video, incluidos los partidos que tenga en exclusiva.

Cómo ver el Clásico Nacional gratis en Amazon Prime Video

El procedimiento es sencillo. Primero, se debe ingresar al sitio oficial de Prime Video o descargar la aplicación en un dispositivo compatible. Después, es necesario crear una cuenta de Amazon o iniciar sesión con una ya existente. Al registrarse en el servicio Amazon Prime, el sistema ofrece la opción de comenzar el periodo de prueba gratuito . Para activarlo, se solicita un método de pago válido, aunque no se realiza ningún cargo durante el tiempo de cortesía.

Una vez completado el registro, el usuario podrá ver el Clásico Nacional en vivo sin costo adicional dentro del plazo promocional. Es importante considerar que, si no se cancela la suscripción antes de que concluya el periodo de prueba, el sistema realizará automáticamente el cobro correspondiente al plan mensual vigente.

