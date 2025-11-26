Astros de Jalisco jugará la Basketball Champions League Américas 2025-2026

Astros de Jalisco debutará y representará a México en la edición 2025-2026 de la Basketball Champions League Américas (BCL Americas), el torneo de clubes más importante del continente organizado por FIBA Américas.

El conjunto tapatío, campeón del CIBACOPA 2025 y contendiente constante en la LNBP, vivirá su primera experiencia internacional en una competencia que reúne a 12 clubes de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. La BCL Americas se disputa desde 2019 y la próxima campaña marcará su séptima edición.

Hasta el momento, los títulos del certamen se han repartido entre Brasil y Argentina. Quimsa inauguró el historial en 2020, seguido por tres campeonatos consecutivos para equipos brasileños: Flamengo, São Paulo y Franca. En 2024, Quimsa consiguió su segundo título y, un año más tarde, Flamengo igualó esa marca.

Los equipos participantes para la temporada 2025-2026 son: Astros de Jalisco (México), Aguada (Uruguay), Caimanes (Colombia), Boca Juniors (Argentina), Nacional (Uruguay), Flamengo (Brasil), Franca (Brasil), Atlético Central (Argentina), Minas (Brasil), Obras (Argentina), Paisas (Colombia) y Concepción (Chile).

Distribución de grupos

Grupo A: Paisas Basketball Club (Medellín – COL), Caimanes del Llano (Villavicencio – COL), Astros de Jalisco (Guadalajara – MEX)

Grupo B: Nacional (Montevideo), Obras Basket (Buenos Aires), Flamengo (Río de Janeiro)

Grupo C: Boca Juniors (Buenos Aires), Minas Tênis Clube (Belo Horizonte), Aguada (Montevideo)

Grupo D: SESI Franca (Franca), Instituto (Córdoba), UdeC (Concepción)

Detalles del sorteo

Antes del sorteo, se anunció que el Grupo A estaría preasignado por razones geográficas y logísticas, conformándose con los colombianos Paisas y Caimanes del Llano, además del representante mexicano Astros de Jalisco. Por ello, únicamente se sortearon las posiciones de los Grupos B, C y D.

También se estableció que los equipos de Argentina, Brasil y Uruguay mejor posicionados en el ranking de sus respectivas ligas serían designados como cabezas de serie de los grupos restantes. Asimismo, se determinó que cada grupo debía contar con un solo equipo por país para mantener un equilibrio competitivo adecuado.

Calendario de Astros de Jalisco en la fase de grupos

Astros de Jalisco disputará cuatro partidos en la fase de grupos de la BCL Americas 2025-2026. Su debut está programado para el 29 de enero de 2026 frente a Caimanes del Llano en la sede del Grupo A en Colombia. Un día después, el 30 de enero, enfrentará a Paisas Basketball Club. En la segunda ventana, Astros recibirá el 3 de febrero de 2026 a Paisas, y cerrará su participación el 4 de febrero ante Caimanes del Llano.

