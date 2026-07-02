Así quedó el último México vs Inglaterra con Javier Aguirre como DT

El 24 de mayo de 2010 , la Selección Mexicana se enfrentó a su similar de Inglaterra en el mítico estadio de Wembley, en un duelo amistoso de preparación que dejó sensaciones encontradas para el conjunto dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre.

A pesar de que por lapsos del encuentro el equipo azteca mostró un fútbol dinámico y superior a la potencia europea, los errores defensivos y la contundencia inglesa terminaron por inclinar la balanza en contra del cuadro nacional.

Desde el inicio del encuentro, México intentó imponer condiciones con Rafael Márquez jugando como medio de contención.

La escuadra mexicana generó peligro constante ; Guillermo Franco tuvo una oportunidad clara con una media vuelta que se fue desviada, y Carlos Salcido reventó el palo izquierdo con un potente disparo tras una jugada colectiva.

Sin embargo, la falta de contundencia y las desatenciones en la marca cobraron una factura muy alta .

El martirio aéreo y los goles de Inglaterra

El marcador se abrió a favor de los locales mediante la vía que históricamente más le cuesta al conjunto mexicano : el juego aéreo.

Tras un tiro de esquina cedido por Paul Aguilar, Steven Gerrard mandó un centro al segundo poste donde Peter Crouch superó en el salto a Héctor Moreno y a Francisco “Maza” Rodríguez.

El recentro fue aprovechado por el defensa central Ledley King, quien remató de cabeza sin marca alguna ante la distracción de Gerardo Torrado a Ricardo Osorio, poniendo el 1-0.

Posteriormente, cayó el segundo tanto de los ingleses. Tras un centro por arriba, el guardameta Óscar "El Conejo" Pérez realizó una atajada soberbia ante un remate de Wayne Rooney.

No obstante, en el rebote, Peter Crouch aprovechó su estatura para empujar el balón con el pecho y poner el 2-0, en una jugada donde se reclamaba fuera de juego, dejando una sensación espeluznante en el banquillo de Javier Aguirre.

Reacción azteca y la genialidad de Johnson

La respuesta de México llegó al minuto 47 con 10 segundos.

Tras un remate de cabeza de Rafael Márquez que el defensa Leighton Baines sacó en la línea, Guillermo Franco tomó el esférico y, tras hacerle un túnel al número 3 rival, mandó guardar la pelota al fondo de las redes para poner el 2-1, trayendo algo de justicia a la cancha de Wembley .

México seguía tocando a la puerta , habiendo tenido previamente otra opción clara en los pies de Carlos Vela que fue detenida por el arquero Robert Green.

La esperanza del empate se diluyó en el complemento cuando el inglés Glen Johnson realizó una jugada individual por el sector derecho.

Johnson condujo hacia el centro sin que nadie le saliera al paso; ni Salcido ni Efraín Juárez lograron frenar su avance.

Al llegar a la frontal, sacó un disparo de pierna izquierda que se incrustó en el ángulo, haciendo imposible la estirada del arquero mexicano para decretar el 3-1 definitivo .

Al finalizar el encuentro, Fabio Capello y Javier Aguirre se saludaron en la banda, reconociendo el buen desempeño que tuvo el equipo mexicano , especialmente en el primer lapso del partido.

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AR