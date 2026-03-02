Así fue el primer gol de Álvaro Fidalgo con el Betis (VIDEO)

Betis y Sevilla firmaron un intenso empate 2-2 en el primer derbi oficial disputado en el Estadio La Cartuja , sede provisional por las remodelaciones del Benito Villamarín. El encuentro se dividió en dos capítulos: dominio verdiblanco en la primera mitad y reacción nervionense en la segunda.

El Betis tomó ventaja antes del descanso con los tantos de Antony y, al minuto 37, el primero de Álvaro Fidalgo con la camiseta verdiblanca. La jugada nació de una conducción precisa de Abde al contragolpe, quien filtró un pase al espacio que Fidalgo definió con serenidad ante la salida de Odysseas para el 2-0 parcial.

En la reanudación, el Sevilla ajustó piezas y ganó profundidad . Alexis Sánchez descontó al 62’ tras un cabezazo en plancha y, cuando el duelo parecía inclinarse hacia los locales, Isaac Romero aprovechó un rechace en el área para sellar el 2-2 al 85’.

El cierre fue vibrante: Abde estrelló un balón en el poste y Akor Adams tuvo la victoria en el añadido, pero el marcador no se movió en un derbi equilibrado, de alta tensión y con reparto de puntos.

