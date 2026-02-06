El partido entre América y Monterrey se jugará este sábado como parte de la Jornada 5 (J5) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no perder terreno. A continuación, te contamos a qué hora inicia el encuentro y dónde verlo EN VIVO.

América vs Monterrey: Así llegan los equipos a la J5 del Clausura 2026

El enfrentamiento presenta a dos planteles con realidades similares tras cuatro jornadas disputadas. América se ubica en la parte media de la Tabla General con cinco puntos, pero con limitaciones en la generación ofensiva, reflejadas en apenas dos goles a favor.

Monterrey, por su parte, se ubica en el sexto sitio con siete unidades. Los Rayados han mostrado mayor capacidad goleadora, aunque también han dejado espacios en defensa, lo que les ha impedido consolidar una mejor racha. El equipo regio sabe que una victoria como visitante le permitiría afianzarse en la zona alta y dejar atrás la irregularidad.

El duelo adquiere relevancia por tratarse de dos planteles diseñados para competir en instancias finales, por lo que el resultado puede marcar tendencias en el desarrollo inmediato del torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Monterrey de la J5 - Liga MX

Este sábado 7 de febrero, América recibirá a Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, por la J5 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en televisión abierta, señal de paga y streaming.

Fecha y hora:Sábado 7 de febrero, 21:00 horas

Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Transmisión:TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

---

